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Россия

Мексиканские сенаторы просят Евросоюз заступиться за репрессии на Кубе

Newsroom Infobae

18 март 2022

Мехико, 18 марта Мексиканские сенаторы Рохелио Маркес и Алехандра Рейносо в письме обратились к Европейскому союзу с просьбой пересмотреть существующее соглашение с Кубой относительно нарушений прав человека на острове, сообщила в пятницу Ассамблея кубинского сопротивления. «Два известных мексиканских сенатора, от правительства и оппозиции, обратились к Европейскому союзу с личными письмами с просьбой оценить сохранение Соглашения о сотрудничестве Европейского союза с кубинским режимом на основе продолжающегося нарушения прав человека на острове», - говорится в сообщении организации сообщается в информационном бюллетене. Мексиканскими политиками, которые отправили письма, были сенатор Рохелио Маркес, секретарь Комитета по международным отношениям для Европы Сената Мексики и член коллегии правящего Движения национального возрождения (Морена), и сенатор Алехандра Рейносо из Партии национального действия (PAN). «Они направили письма в Европейский союз с призывом провести технический пересмотр существующего соглашения на основе увеличения числа нарушений прав человека на Кубе», - отмечается в тексте. Рене Болио, президент Мексиканской комиссии по правам человека, сделал объявление о подписях, а также направил аналогичное письмо от своего имени, добавлено в заявлении. Инициатива сенаторов появилась через несколько дней после того, как кубинские суды приговорили 127 молодых людей на Кубе к 1916 годам тюремного заключения за участие в мирных протестах 11 июля. «В последние недели видные кубинские оппозиционные лидеры, такие как Феликс Наварро, его дочь Сайли и Хосе Диас Силва, президент Оппозиционного движения за новую республику (MONR), и многие другие, также были осуждены и арестованы», - говорится в тексте. Аналогичным образом, в последние часы аргентинские законодатели направили свои письма в Европейский союз с призывом прекратить действие Соглашения о сотрудничестве с диктатурой Кастро. А с прошлой недели, как отмечается в бюллетене, законодатели из Чили, Коста-Рики, Доминиканской Республики и Сальвадора присоединились к призыву к Европейскому союзу пересмотреть Соглашение о сотрудничестве с диктатурой Кастро на основе серьезных нарушений прав человека, которые происходят на Кубе, в то время как мир сосредоточен на войне в Украине. Парламент Литвы также продемонстрировал решительное неприятие этого соглашения, говорится в тексте. ШЕФ мкб/еск/копия

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