Месси и семь юношей вызваны на матч против Венесуэлы и Эквадора

Буэнос-Айрес, 18 марта, тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил в эту пятницу состав на матчи против Венесуэлы и Эквадора с участием Лионеля Месси и семи молодых игроков с двойным гражданством в качестве основных новинок. Семь игроков двойной национальной сборной: Франко и Валентин Карбони (Интер Милан), Лука Ромеро (Лацио), Матиас Суле (Ювентус), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Николас Пас (Реал Мадрид) и Тьяго Джеральник (Вильярреал). Месси возвращается в Альбичелесте после того, как пропустил предыдущие дни против Чили и Колумбии, чтобы восстановиться от коронавируса. Аргентина, уже прошедшая квалификацию на чемпионат мира в Катаре, примет Венесуэлу 25 марта, а через четыре дня посетит Эквадор. Затем приостановленный матч с Бразилией останется сыгранным, дата будет подтверждена. Даже имея на один матч меньше, Бразилия лидирует в квалификации в Южной Америке с 39 очками, за ней следует Аргентина с 35 очками. Далее следуют Эквадор (25) и Уругвай (22) в зоне прямой квалификации, Перу (21), которые сыграют утешительный матч, а позади Чили (19), Колумбия (17), Боливия (15), Парагвай (13) и Венесуэла (10). Список из 33, названных Лайонелом Скалони, выглядит следующим образом: . Вратари (3): Франко Армани (Ривер Плейт), Джеронимо Рулли (Вильярреал-Испания) и Хуан Муссо (Аталанта-Ита). . Защитники (9): Гонсало Монтьель (Севилья-ESP), Науэль Молина (Удинезе-ИТА), Николас Отаменди (Бенфика-ПОР), Хуан Фойт (Вильярреал-ЕСП), Лукас Мартинес Кварта (Фиорентина-ИТА), Герман Пеццелла (Бетис-ЕСП), Лисандро Мартинес (Аяксаха) -нед), Николя Тальяфико (Аякс-Нед) и Франко Карбони (Интер-Ита). . Полузащитники (9): Родриго де Поль (Атлетико Мадрид-Испания), Леандро Паредес (ПСГ-ФРА), Эксекьель Паласиос (Байер Леверкузен-ГЕР), Мануэль Ланцини (Вест Хэм), Гвидо Родригес (Бетис-ЕСП), Алексис Мак Аллистер (Брайтон-ГБР), Николас Пас (Реал Мадрид), Тьяго Геральник (Вильярреал) и Валентин Карбони (Интер-ИТА). . Нападающие (12): Лионель Месси (ПСГ-ФРА), Лаутаро Мартинес (Интер-ИТА), Лукас Окампос (Севилья), Николас Гонсалес (Фиорентина-ИТА), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид-Испания), Анхель Ди Мария (ПСГ-ФРА), Джулиан Альварес (Ривер Плейт), Хоакин Корреа (Интер-ИТА), Лукас Бойе (Эльче-эсп), Матиас Суле (Ювентус-ИТА), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед-Великобритания) и Лука Ромеро (Лацио-ИТА).