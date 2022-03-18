Megapuente March 2022: сколько стоит добраться до Акапулько на машине или грузовике

Одним из самых популярных туристических направлений в Мексике является Акапулько, морской курорт, расположенный на побережье Тихого океана в штате Герреро. Если вы планируете покинуть Мехико (CDMX) и насладиться мегапуэнте, который начнется в пятницу 18-го и продлится до понедельника 21 того же месяца, и посетить пляжи Акапулько, вы можете сделать это на машине или автобусе.
Если вы планируете добраться до одного из разных районов Акапулько, важно учитывать стоимость платных кабин и топливо, которое вы потратите. Если вы покидаете столицу, вы должны учитывать, что вы заплатите более одного дорожного сбора, и вам придется заплатить за каждый из них следующие сборы:
1. Тлалпан (Мехико). Стоимость: 122 песо
2. Альпуйека (Морелос). Стоимость: 77 песо.
3. Перевал Морелос (Герреро). Стоимость: 164 песо.
4. Пало Бланко (Герреро). Стоимость: 151 песо.
5. Ла-Вента (Герреро). Стоимость: 133 песо.
6. Макситунель (городской район Герреро). Стоимость: 101 песо.
В общей сложности, чтобы добраться до места назначения, вам придется заплатить 748 платных песо, согласно заявлению, предоставленному Министерством инфраструктуры, телекоммуникаций и транспорта (SICT), с помощью которого автомобилисты смогут отслеживать свои маршруты и знать, сколько они потратят на кабинки и бензин. Таким образом, с точки зрения топлива, примерно 666 песо будет потрачено, если автомобиль представляет собой шестицилиндровый автомобиль, а вы заправите бак бензином Magna.
Чтобы создать свой собственный маршрут и оценить расходы на дорогу, вы можете перейти на следующий веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta и выбрать город пункт отправления и назначения, а также транспортное средство, на котором вы будете ездить по автомагистралям, то есть если вы путешествуете на автомобиле, мотоцикле, фургоне или грузовике.
С другой стороны, если вы планируете ехать на автобусе из CDMX в Акапулько, имейте в виду, что поездка длится около пяти часов 20 минут. Тарифы и автобусные линии, предлагающие эту услугу:
1. Косталин. Цена: 645 песо на человека.
2. Представительский турист: 696 песо на человека.
3. Люкс Turistar: 787 песо с человека.
С другой стороны, если вы хотите отдохнуть недалеко от столицы, вы можете посетить город Куэрнавака, так как поездка из Мехико занимает всего один час 42 минуты, а расход топлива на машине минимален. В столице штата Морелос посетители могут посетить холм Тепосттеко, а также насладиться колониальным центром, в котором находится дворец Кортеса XVI века и Исторический музей, в котором есть фрески художника Диего Риверы.
Чтобы добраться до этого пункта назначения, автомобилисты должны заплатить 126 песо, чтобы иметь возможность пользоваться автомагистралью Мексика-Куэрнавака. Хотя существует также возможность использования федеральной автомагистрали, добраться до центра Морелоса будет намного медленнее, и автомобилистам придется перемещаться по маршруту, отмеченному большим количеством поворотов.
Еще одна из самых оживленных дорог для Чиланго во время праздников или мостов - шоссе Мексика-Пуэбла, к востоку от CDMX. Чтобы добраться до таких мест, как столичный регион Пуэбла или Тласкала, необходимо заплатить 197 песо, а поездка займет менее двух часов.
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