Megapuente March 2022: сколько стоит добраться до Акапулько на машине или грузовике

People swim at Caletilla beach as Mexico posts record numbers of daily coronavirus disease (COVID-19) cases, in Acapulco, Mexico January 15, 2022. REUTERS/Javier Verdin

Одним из самых популярных туристических направлений в Мексике является Акапулько, морской курорт, расположенный на побережье Тихого океана в штате Герреро. Если вы планируете покинуть Мехико (CDMX) и насладиться мегапуэнте, который начнется в пятницу 18-го и продлится до понедельника 21 того же месяца, и посетить пляжи Акапулько, вы можете сделать это на машине или автобусе.

Если вы планируете добраться до одного из разных районов Акапулько, важно учитывать стоимость платных кабин и топливо, которое вы потратите. Если вы покидаете столицу, вы должны учитывать, что вы заплатите более одного дорожного сбора, и вам придется заплатить за каждый из них следующие сборы:

1. Тлалпан (Мехико). Стоимость: 122 песо

2. Альпуйека (Морелос). Стоимость: 77 песо.

3. Перевал Морелос (Герреро). Стоимость: 164 песо.

4. Пало Бланко (Герреро). Стоимость: 151 песо.

5. Ла-Вента (Герреро). Стоимость: 133 песо.

6. Макситунель (городской район Герреро). Стоимость: 101 песо.

В общей сложности, чтобы добраться до места назначения, вам придется заплатить 748 платных песо, согласно заявлению, предоставленному Министерством инфраструктуры, телекоммуникаций и транспорта (SICT), с помощью которого автомобилисты смогут отслеживать свои маршруты и знать, сколько они потратят на кабинки и бензин. Таким образом, с точки зрения топлива, примерно 666 песо будет потрачено, если автомобиль представляет собой шестицилиндровый автомобиль, а вы заправите бак бензином Magna.

Автомобилистам, которые пользуются платными дорогами, придется заплатить более 700 платных песо, чтобы добраться до Акапулько (Фото: REUTERS/Хавьер Вердин)

Чтобы создать свой собственный маршрут и оценить расходы на дорогу, вы можете перейти на следующий веб-сайт: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta и выбрать город пункт отправления и назначения, а также транспортное средство, на котором вы будете ездить по автомагистралям, то есть если вы путешествуете на автомобиле, мотоцикле, фургоне или грузовике.

С другой стороны, если вы планируете ехать на автобусе из CDMX в Акапулько, имейте в виду, что поездка длится около пяти часов 20 минут. Тарифы и автобусные линии, предлагающие эту услугу:

1. Косталин. Цена: 645 песо на человека.

2. Представительский турист: 696 песо на человека.

3. Люкс Turistar: 787 песо с человека.

Чтобы насладиться мегапуэнте, столицы смогут отправиться в Куэрнаваку (ФОТО: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

С другой стороны, если вы хотите отдохнуть недалеко от столицы, вы можете посетить город Куэрнавака, так как поездка из Мехико занимает всего один час 42 минуты, а расход топлива на машине минимален. В столице штата Морелос посетители могут посетить холм Тепосттеко, а также насладиться колониальным центром, в котором находится дворец Кортеса XVI века и Исторический музей, в котором есть фрески художника Диего Риверы.

Чтобы добраться до этого пункта назначения, автомобилисты должны заплатить 126 песо, чтобы иметь возможность пользоваться автомагистралью Мексика-Куэрнавака. Хотя существует также возможность использования федеральной автомагистрали, добраться до центра Морелоса будет намного медленнее, и автомобилистам придется перемещаться по маршруту, отмеченному большим количеством поворотов.

Еще одна из самых оживленных дорог для Чиланго во время праздников или мостов - шоссе Мексика-Пуэбла, к востоку от CDMX. Чтобы добраться до таких мест, как столичный регион Пуэбла или Тласкала, необходимо заплатить 197 песо, а поездка займет менее двух часов.

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