Мартин Каутеруччо, размышления бомбардира: «Голова - 80 процентов спортсмена; если все в порядке, все остальное хорошо поработает»

«Я родом из семьи среднего класса, мои родители разошлись, когда я был совсем маленьким, и меня воспитывали в образе их с их соответствующими партнерами. Я много жил с бабушкой». Прозорливый Мартин Каутеруччо внутри области не нуждается в представлении, как это делает человек, который живет сдержанно за забитым капитаном Альдосиви. Кот вырос в тихом Монтевидео под защитой бабушки, в то время как он проводил несколько выходных со своими стариками, когда разлука с родителями все еще имела определенный запах табу.

34-летний уругваец имеет плодотворную историю в аргентинском футболе, сияя футболкой Кильмеса десять лет назад и консолидировавшись в одном из лучших «Сан-Лоренсо» за последнее время. К тому времени ему было трудно утвердить свои свитки как исторического лучшего бомбардира нижних «Насьоналя», и он едва мог раскрыть свой потенциал на своих землях, которые он пересек пруд. Сегодня, оказавшись в поле зрения нескольких клубов на рынке последнего прохода, он остался в Тибуроне, чтобы стать лидером команды Мартина Палермо. Как руководитель референта думает о гардеробе?

- Луис Суарес, с которым они занимали должность в низшей категории Nacional, много раз говорил в интервью, что он вам много задолжал, что вы помогли ему и даже одолжили ему одежду и так далее... Каковы были отношения между мальчиками?

- Просто мы оба учились в одинаковых классах. К счастью, нам никогда ничего не хватало, но то немногое, что у нас было, было разделено с обеих сторон. Мы знали друг друга с самого детства с Луисом. Мы начали играть в Nacional в возрасте 12 или 13 лет, и с тех пор наша карьера росла. Каждый из них прошел свой курс, но мы знали друг друга с детства.

— Они боролись за место, но все равно попали в волну, почему? что у них было общего?

— Мы хорошо поладили с самого начала. Будучи хорошими мальчиками, может быть, он не так много играл, потом начал играть. Мы чередовались, потому что помимо нас двоих был Бруно Форнароли (сегодня в австралийском футболе). Честно говоря, 87 Nacional была категорией, в которой было много игроков, она была очень мощной. У нас все прошло очень хорошо. Многие из нас, кто начинал в то время, все еще играют, что не совсем нормально. С Луисом мы провели много времени в клубе, а затем на улице. Я собиралась к нему домой, а он приходил ко мне. Как и несколько лет спустя, мы общались с Бруно, который был из внутренних районов страны. Правда в том, что мы были очень близки в этой категории.

— Отношения продолжаются на расстоянии сегодня?

- Да, мы время от времени разговариваем друг с другом. Очевидно, что сегодня есть много проблем, которых нет изо дня в день, расстояние играет свою роль. По мере того, как мы взрослели, все также формировали свои отношения. Он основал свою семью, у него прекрасная семья. А это значит, что у вас нет повседневной жизни, но мы поддерживаем отношения, и каждый раз, когда мы говорим, мы разговариваем каждый день. Обычно наши встречи после его карьеры в Европе были, когда он приехал в Уругвай, и я там согласился.

— Много раз говорили, что сначала ему было тяжело, а потом он завоевывал место, видел ли он уже бомбардира, которого в итоге стал?

— У него всегда были навыки, и со временем они значительно улучшались. Это игрок, который прошел путь от меньшего к большему и когда он достиг высокой точки, он взорвался. Он видел все, что было увидено с того момента, как покинул Уругвай. Правда меня очень радует, потому что реальность такова, что он мальчик, который всегда работал, и все, что у него есть, заслуживает этого.

- Он задолжал тебе одежду или вернул тебе все...?

- Хахаха, на самом деле мы не были очень близки, и мой был его, он был моим. Дело не в том, что у него ничего не было, и я разгадывал его кроссовки. У нас обоих было мало, и то, что у нас было, мы делились.

Дружба, которая длится с течением времени: Суарес и Каут встретились в подчиненных Nacional

- Вы выросли как лучший бомбардир в «Насьонале», вы обосновались первыми и сумели стать бомбардиром, можете ли вы тренировать бомбардира или это что-то врожденное? чем фишка у вас отличается от остальных игроков?

— Мне кажется, что это во многом намерение, чего хочет каждый человек. В моем случае все как будто и происходило. Я всегда был нападающим с детства, я больше контактировал с соперничающей дугой. Поэтому я порождал желание всех матчей быть на табло. По мере того, как вы идете вперед, открываете возможности и отмечаете, вы словно желаете все большего и большего. У меня всегда была возможность и радость от того, что я всегда могу оставаться в одном и том же положении. У меня были товарищи по команде, которые начинали как нападающие, начали отступать и в конечном итоге оборонялись. Это то, что мне нравится, потому что постоянно приходится искать и работать, чтобы создавать ситуации.

- Вы приходите поговорить с Палермо, чтобы узнать у него секреты должности?

- Да, конечно, мне кажется, что кто-то вроде него работает тренером. Мы не говорим рука об руку, но очевидно, что это во всем связано с позицией в данный момент времени. Он подходит ко мне и ко всем товарищам, которым нужен совет или исправление.

— У вас был оживленный рынок пропусков, было много разговоров о трансфере, но вы остались, и теперь вам нужно быть капитаном и бороться за исторические рекорды клуба (NDr: стремитесь стать лучшим бомбардиром в первом матче Альдосиви), как вы живете с этим?

— Я очень хороший, очень мотивированный. Мне кажется, что главное в этой ситуации — сохранять спокойствие. Знать, что все, что происходит, происходит ради чего-то. Если это заставило меня продолжать работу в Альдосиви, это было не просто так. Не говоря уже о том, что это мотивирует меня добиваться успехов в клубе. Это то, что заставляет игрока найти мотивацию помимо занятий любимым делом. В случае с нападающими это должна быть возможность оставить след, войти в историю клуба.

— Ваша очередь быть капитаном, как вы живете с этой ответственностью? Какое лидерство вы занимаетесь в раздевалке?

— Для вас, как капитана, важно, что вы хотите отметить, если вы просто хотите нести кассету или передать образ мышления, поведение и что эта ответственность лежит не только на мне, но и на всей команде. Здесь он не просто игрок, мы все должны делать все возможное для общего блага. Я, возможно, как лидер сегодняшней группы, стараюсь подавать пример, и в этом случае девиз - много работы, много интенсивности и никогда не сдаваться. Подавать пример — это самое главное. Нет более интенсивного заражения, чем заражение примером. Я ничего не могу сказать, не сделав этого. Это очень важно для поддержания сильной команды.

— Вы всегда показывали себя сдержанно, чем у вас было в то время, футбольная атмосфера временами заставляет вас шуметь? Я говорю о том, чтобы увидеть большинство игроков с самыми роскошными автомобилями, одежда всегда в моде. Как вы думаете, это может сбить с толку игрока, который только что приедет первым?

— Иногда случается так, что у меня была семья, которая всегда была рядом, чтобы посоветовать мне, дала мне очень плодотворное воспитание и всегда давала мне ценности, которые давали мне возможность думать, что лучше для меня в будущем. С самого раннего возраста мне приходилось распоряжаться своими деньгами, и я могла позволить себе роскошь, которую хотела подарить себе, потому что у меня была возможность зарабатывать деньги, но я всегда благодарю родителей и бабушку за воспитание, которое они мне дали, чтобы я могла видеть и понимать, что на самом деле важно быть способный прогрессировать и не ходить вокруг, посылая мне сумасшедшие вещи. Тогда в футболе вы видите все случаи. Сегодня, когда я должен быть одним из великих отряда, может быть, если бы я увидел что-то подобное, я бы посоветовал, но здесь никому не принадлежит никто и каждый делает то, что считает лучше всего...

— Как вы жили с тем взлетом и падением, который вам пришлось пережить в Сан-Лоренцо, чтобы забивать голы, иметь серьезную травму, а затем иметь возможность вернуться на хорошем уровне?

— Проход через Сан-Лоренцо ознаменовал меня, я многое пережил. Много противоположных моментов. Уметь забивать голы, чувствовать себя хорошо, а затем получать травмы. Это было очень тяжело, потому что я шесть месяцев стоял в центре всех этих перемен из Кильмеса в Сан-Лоренцо. Нелегко вернуться после такой травмы, и я получил приз в том, что смог сыграть в финале Либертадорес, стать чемпионом. Находясь в ведущей команде и все матчи в результате, играя с Миланом, Римом, собираюсь сыграть матч за мир и встретиться с Папой Римским. Это был момент, когда после пощечины пришла вся эта слава.

- В том подъеме и падении предыдущей травмы (связки колена были сломаны) выясняется, что футбол однажды вы полностью успешны, и вдруг вам дают пощечину. У вас были сомнения?

— Честно говоря, в моей голове никогда не было «моего поезда», но это сложно. Начальник начинает задавать вопросы о том, как вы собираетесь вернуться. Я всегда была уверена в чем-то: я хорошо поправляюсь и собиралась вернуться, чтобы повторить то, чем я уже начала заниматься. Голова — это 80% спортсмена; если у вас все хорошо, вы будете хорошо работать все остальное. Если тебе плохо наверху, всего остального не хватит.

«Вы сбиваетесь с толку, когда переходите от абсолютной любви к людям, которые говорят вам, что вы лучшие, а в другие дни вы плохо начинаете ожесточенную критику?»

— Это может произойти, особенно когда перемены очень резкие. Однажды вы можете быть несовершеннолетним, сначала тренируетесь, а на следующий день дебютировали, все прошло очень хорошо, и через два месяца они искали вас, чтобы продать себя за миллионы. Самое главное в футболисте, который в конечном счете является человеком, - это основы, сдерживание и люди, которые разговаривают с вами с детства и прививают немного того, что может произойти с решениями, которые будут приняты в будущем. Я никогда не делал безумных вещей в своей карьере.

— Сегодня вы должны быть капитаном, и вы можете оглянуться назад, в какой-то момент они изобрели роман с партнером в Мексике, помимо того факта, что вы прояснили эту тему в то время и ей отказали, почему гомосексуализм по-прежнему табу в футболе?

— На самом деле я даже не вышел уточнять, потому что мне нечего было сказать. Это было что-то, что было изобретено и вышло за рамки того, о чем я мог подумать. Честно говоря, я даже подумал, что это смешно, потому что в моем случае это было немыслимо. Но это часть того, кто его берет, и в то время, когда оно появилось, возможно, они искали какую-то проблему в клубе или в составе. Один за другим, у кого много разоблачений, мы знаем, что мы склонны ко всему этому. Затем пойдет о том, как вы воспринимаете вещи. Я успокоилась, потому что знала, что моя семья и мое окружение знают меня, короче говоря, если бы я стала парнем с партнером, у меня не было бы проблем сказать это. Но это не мои личные вкусы. В той мере, в какой те, кто действительно это чувствует, имеет своего партнера и хочет это показать, это станет более нормальным. Сегодня, поскольку разговоры не ведутся, эти вопросы не решаются. Мне кажется, что это идет рука об руку с желанием, чтобы каждый из них был экстернализирован. Со временем он нормализуется, так как все нормализовалось.

— Когда вы получили травму в Сан-Лоренцо, вы решили закончить школу, почему?

— Я знал, что мне нужно закончить его, и это было то, что я носил с собой какое-то время и немного лени. Я откладывала его. Когда я получил травму, помимо тренировок в два раза больше, я понял, что пришло время закончить то, что осталось незавершенным. Это важно, потому что это служит вам на всю жизнь и особенно для того, чтобы вы чувствовали, что цикл закончился.

— Исходя из этого решения, считаете ли вы, что завтра вы продолжите заниматься футболом или собираетесь учиться чему-то другому?

— Правда в том, что я не знаю, что меня ждет в будущем. Главное для любого — подготовиться. Затем дороги движутся, и они будут колебаться, поскольку вы думаете, что один путь лучше другого. Самое главное — подготовка, затем вы принимаете решение. Сегодня я не могу сказать, чем я могу закончить, потому что я думаю о завтрашнем дне, а завтра тренируюсь. Тогда я посмотрю, но да, я хочу подготовиться и иметь прочную основу для выбора.

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