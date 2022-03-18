Марибель Перес вышла в полуфинал с 60 очками с 7,23

Белград, 18 марта Севильян Марибель Перес, испанская рекордсменка 60 метров в беге на 7,16 метра, вышла в полуфинал чемпионатов мира в помещении со счетом 7,23, что дало ей третье место во второй серии, а значит, и классификацию по местам. Три лучших в каждой серии прошли в предпоследний раунд. В своей победе победила швейцарка Муджинга Камбунджи (7,17), опередив тринидадскую Мишель Ли Ахе (7,23). «Я рад за бренд, особенно за то время, которое сейчас. Я чувствовал себя очень хорошо. Это был первый шаг. Теперь я хочу насладиться, выложиться на все сто процентов в полуфинале и попытаться заполучить голову в финале. Это быстрый трек, немного кнопка, но можно делать хорошие оценки», — прокомментировала Марибель в эфире Teledeporte. Чемпион Испании вернется сегодня днем на трассу (с 18.00), чтобы принять участие в полуфинале на 60 метров. Лучшим результатом испанской спортсменки в этом соревновании, на чемпионате мира в помещении, стала четвертая в ее полуфинальной серии Digna Murillo (колумбийского происхождения) в 2010 году. ШЕФ сд/нефрит