Lollapalooza возвращается в Чили после двух лет приостановки из-за пандемии

Сантьяго де Чили, 17 марта Музыкальный фестиваль Lollapalooza возвращается в Чили с завтрашней пятницы после двухлетнего перерыва из-за ограничений по здоровью из-за пандемии, с сетью артистов во главе с американской поп-певицей Майли Сайрус и рок-группами Foo Fighthers и The Strokes. Лоллапалуза, признанный одним из самых важных массовых фестивалей на континенте, впервые прибыл в южноамериканскую страну в 2011 году, и в эти выходные он будет отмечать свой десятый выпуск в Сантьяго, хотя на этот раз он будет проходить не в парке О'Хиггинс, как это было традиционно, а в Парк двухсотлетия. Фестиваль пройдет 18, 19 и 20 марта на семи одновременных сценах, ожидая тысячи участников, с большим количеством местных артистов и десятками международных гостей, которые будут участвовать в шоу с участием более 100 групп. Как указано организацией, как и в предыдущих изданиях, фестиваль будет иметь план устойчивого развития для снижения воздействия на окружающую среду. «Наша платформа, с помощью которой мы передаем музыку, искусство и культуру в целом тысячам людей, также является средством, на котором мы показываем, например, действия, которые способствуют улучшению мира, где мы призываем нас думать, что все мы являемся частью решения, направленного на обращение вспять климатического кризиса, и что мы обязаны взять на себя ответственность за преодоление его разрушительных последствий», - заявила исполнительный продюсер области культуры и устойчивого развития Lotus Паола Кастельвеккио. Из-за пандемии covid-19 версии 2020 и 2021 годов были приостановлены, и организаторы объявили, что в этом выпуске будут реализованы различные санитарные меры, предписанные Министерством здравоохранения (Минсал), такие как обязательная полная вакцинация и постоянное использование масок. На сегодняшний день в Чили зарегистрировано 3,3 миллиона случаев инфицирования, из которых 58 494 находятся в активной стадии заболевания, то есть они способны распространять вирус. С другой стороны, количество смертей с начала чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в марте 2020 года составляет более 44 000 человек, подтвержденных Минсалом. Lollapalooza - фестиваль, основанный в 1991 году в Соединенных Штатах, он начал свою первую международную постановку в Чили, а затем открыл опыт в Колумбии, Аргентине и Бразилии.