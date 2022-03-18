Узнайте о продуктах для ночи Гуачерны в Барранкилье

Через два года в Барранкилье снова состоится одно из самых важных событий предкарнавального периода: ночь Гуачерны. 18 марта улицы города будут заполнены монокуко, маримондами, кумбиамберами и каракулями, которые представят зрителям шоу, но, чтобы насладиться этим, власти напомнили о некоторых показаниях для обеспечения биобезопасности.

С одной стороны, с точки зрения биобезопасности было указано, что для въезда в районы, прилегающие к маршруту, где будет проходить парад, потребуется карта полной дозы вакцинации против covid-19. Кроме того, участникам будет оказана поддержка в области биобезопасности, особенно умывальники, алкоголь, маски и санитарные кабины в зоне сбора. Машины скорой помощи также будут обслуживать маршрут парада и стационарные медицинские пункты.

Контроль пропускной способности будет осуществляться на всех входах под руководством инспекторов безопасности и под руководством Объединенного командного пункта.

С другой стороны, по вопросам безопасности секретариат окружного правительства сообщил, что в эту пятницу в Гуачерне безопасность и биозащита будут усилены в самых высоких районах, таких как 76, 72, 70, 69 улицы, Пласа-де-ла-Пас, среди других, которые будут иметь специальный контроль.

Власти напоминают, что парад должен начаться в 19:00, и в качестве меры биобезопасности количество фольклорных групп снизилось со 176 до 83, что на 47% меньше. Что касается костюмов, то сокращение составит 75%. Точно так же в начале парада выйдет большой блок костюмов, чтобы отвлечь внимание от выставочного времени.

Предполагается, что последняя группа парада отправится в 10:30 ночи, то есть на полтора часа раньше, чем в 2020 году.

Следует отметить, что в рамках положений властей также было решено регулировать аренду стульев. Со своей стороны, окружной секретариат по городскому контролю и общественному пространству предоставил экономичное использование общественного пространства вдоль маршрута Гуачерна для аренды стульев членам 11 различных организаций.

Таким образом, цена аренды стульев была установлена на уровне максимум 25 000 песо во время парада Гуачерны, а для получения разрешения было предоставлено в общей сложности 15 стульев.

Было указано, что седла обязаны соблюдать протоколы биобезопасности, иметь зону в надлежащих условиях очистки и очистки, поддерживать площадку на 1,50 метра свободной для пешеходов и не допускать попадания на середины улицы и перекрестки на протяжении всего парада. В общей сложности было выдано 1580 разрешений на использование стульев во время Гуачерны, то есть было разрешено около 23 700 стульев.

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