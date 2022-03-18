Джордан: «Нам не хватало ног»

Лондон, 17 марта Севильян Джоан Джордан признала после того, как была выбита против «Вест Хэма» в Лиге Европы, что его команде «не хватало ног», чтобы иметь возможность конкурировать с интенсивностью англичан, то, что он обвинил в многочисленных жертвах, которые они несут. «Костюмы разочарованы, это очень тяжелая палка для нас. Мы были очень взволнованы не в этом соревновании, а в этом раунде», — сказал Джордан прессе после матча. Он считал, что результат первого матча был «коротким» для заслуг «Севильи», и что они рассчитывают на то, что возвращение будет «другим». «Это стоило нам в первом тайме, они нас хорошо подтянули, человек к человеку. Во втором случае, когда мы контролировали его, мы не могли проникнуть в него, мы не влезли в него зубами. В овертайме мы уже очень устали и нам не хватало ног», - сказал он. Полузащитник заявил, что «ему не нравятся оправдания», но что реальность такова, что «бесконечное количество жертв, от которых страдает «Севилья», взвесило в галстуке.