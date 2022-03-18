Хенаро Вильямиль победил Эрнесто Седильо за критику латиноамериканских правителей: «Чемпион эмпатии»

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2020.- Informe diario sobre el avance del Covid-19 en el país el cual encabeza el subsecretario de Salud, el Dr. Hugo López-Gatell y que estuvo acompañado por Giancarlo Summa, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en México y Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Бывший президент Эрнесто Седильо Понсе де Леон удивил всех мексиканцев после того, как вновь появился с посланием во время виртуальной конференции «Экономические перспективы и будущее технологий в Латинской Америке», в которой он раскритиковал латиноамериканских правителей.

Во время своего участия в круглом столе, организованном многонациональной компанией NTT Data, бывший политик Институционно-революционной партии (PRI) посетовал, что у руля разных латиноамериканских стран идет «волна популистских и неумелых правителей».

На эти заявления ответили журналисты, связанные с Четвертым преобразованием (IV квартал), которые из своих профилей в социальных сетях присоединились к Седильо и осудили его способ самовыражения по отношению к лидерам Латинской Америки.

Первым отреагировал Хенеаро Вильямиль, президент Государственной системы общественного вещания Мексики (SPR). В твите он издевался над тем, как бывший президент издавал свои заявления, и перечислил все ошибки, которые он допустил за время своего срока, которые ослабили Мексику социально, политически и экономически.

«Говорит чемпион эмпатии и чувствительности Эрнесто Седильо. Тот, кто сказал нищему: «У меня нет наличных». Тот самый, который оставил всем мексиканцам вечный долг Fobaproa, чтобы «популистически» спасти банк, а затем плохо продать его за границу», - написал он.

(Фото: твиттер)

Со своей стороны, заявление Альваро Дельгадо, постоянно указываемое на поддержку Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) и Q4, также использовало социальные сети, чтобы поделиться сообщением Седильо и вспомнить, что он пропагандировал «грабеж» бизнесменов, банкиров и политиков.

«Эрнесто Седильо, который привел к разграблению бизнесменов, банкиров и политиков, многомиллионный долг которых он унаследовал от мексиканцев, критикует «волну популистских и неумелых правителей» в Латинской Америке», - сказал журналист.

Пользователи Twitter не молчали и решили поделиться своей позицией по этому вопросу в твитах Вильямиля и Дельгадо. Некоторые выделили другие ошибки, допущенные Эрнесто Седильо во время его шестилетнего срока, в то время как другие поддерживали и поддерживали решения, такие как Fobaproa, потому что это обеспечило единственный выход из того финансового кризиса, заявили они.

«В отличие от AMLO, Зедильо не просто визжал, что экономика была оставлена ему плохо, но начал тянуть и к концу 2000 года экономика уже была восстановлена, то, чем другие никогда не могли похвастаться», - написал @kmelinapuente, который описывает себя как экономиста в своем профиле.

«Шестая годовщина военизированных формирований (Чьяпас) и наркокартелей по всей стране Декабрьская ошибка Fobaproa Massacre de Acteal Доллар выросла с 3 до 10 песо Процентные ставки выросли более чем на 120 процентов в год и т.д., и т.д.», - подчеркнула журналистка Мариана Эскобедо.

Эрнесто Седильо поставил под сомнение «популистские» правители Латинской Америки и их отношение к пандемии COVID-19 (Фото: EFE/LEONARDO MUÑOZ)

Бывший президент также воспользовался этим пространством, чтобы выразить свое несогласие с управлением пандемией в этом регионе мира, поскольку, с его точки зрения, это была «латиноамериканская катастрофа». В то же время он отметил, что страны Латинской Америки, как ожидается, будут иметь самые высокие показатели смертности и заболеваемости в 2020 году.

«Будем надеяться, что волна популистских и неумелых правителей, от которых страдает большое число латиноамериканских стран, последует благодаря демократии, которая, несмотря на ущерб, который мы все еще испытываем, решительными лидерами, способными сделать все необходимое для обеспечения того, чтобы наши страны твердо встали на путь. развития и преодоления нашей исторической отсталости», — прокомментировал бывший президент Мексики.

Точно так же мексиканский политик и экономист посвятил себя критике решения латиноамериканских правительств прекратить и обратить вспять структурные реформы, принятые в прошлом и способные стимулировать экономическое развитие в странах Латинской Америки.

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