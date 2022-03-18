Велосипедный тур Яна Ульриха 1998 года в помощь Украине

Берлин, 18 марта Немецкий мотоциклист Ян Ульрих выставил велосипед, с которым он выиграл Тур де Франс в 1998 году, чтобы собрать средства на помощь Украине. Аукцион уже открыт, он продлится до 6 апреля, а ставки уже превышают 10 000 евро. Ульрих был единственным немцем, выигравшим Тур де Франс, но позже он упал из благосклонности из-за подозрений в допинге, которые заставили его пройти путь от героя до своего рода злодея в немецких СМИ. Ряд проблем в его личной жизни также вызвал осложнения и сказался на его здоровье. В 2021 году Ульрих, которому сейчас 48 лет, пережил тромбоз. Средства от аукциона будут получены организацией «Ein Herz für Kinder» («Сердце для детей») для программы помощи Украине. ШЕФ рз/изм