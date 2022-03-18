Италия подтверждает рост числа инфекций и призывает проявлять осторожность

Рим, 18 марта Коронавирусная инфекция растет на прошлой неделе в Италии, где наблюдается «высокая циркуляция» патогена, предупредил в эту пятницу советник Министерства здравоохранения Джанни Рецца, который призвал граждан к «благоразумию». «На этой неделе данные по covid-19 в Италии снова показывают тенденцию к росту. Учитывая высокую циркуляцию вируса и рост заболеваемости, следует сохранять осторожность», - сказал он на еженедельной презентации данных. За последние сутки в Италии было подтверждено 76 250 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего число инфекций, выявленных с начала кризиса в области здравоохранения 20 февраля 2020 года, достигло 13 724 411. Число погибших составляет 157 607 человек, из которых 165 были подтверждены со вчерашнего дня по эту пятницу. С 89,67% населения старше 12 лет вакцинированы, более 48 миллионов итальянцев, 8403 человека госпитализированы, на шесть больше, чем вчера, а 474 нуждаются в интенсивной терапии, еще один. Правительство Италии объявило вчера днем о процессе деэскалации, который, среди прочего, приведет к отмене медицинской справки с мая, когда будет решено, что делать с маской. ШЕФ бсм/пддп