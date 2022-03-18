Серия А итальянского футбола: результаты и таблицы

Результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу и турнирная таблица:
- пятница:
Сассуоло - специи 4 - 1
Генуя - Турин 1 - 0
- суббота:
(14:00 по Гринвичу) Неаполь - Удинезе
(19:45 по Гринвичу) Кальяри - Милан
(11:30 по Гринвичу) Союз Венеция-Сампдория
(14:00 по Гринвичу) Эмполи - Хеллас Верона
Ювентус - Салернитана
(17:00 по Гринвичу) Рим - Лацио
(19:45 по Гринвичу) Болонья - Аталанта
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф
1. Милан 63 29 19 6 4 55 29 26
2. Неаполь 60 29 18 6 5 51 21 30
3. Интер 59 28 17 8 3 61 23 38
4. Ювентус 56 29 16 8 5 45 26 19
5. Лацио 49 29 14 7 8 58 42 16
6. Аталанта 48 28 13 9 6 50 31 19
7. Рим 48 29 14 6 9 47 35 12
8. Фиорентина 46 28 14 4 10 47 37 10
9. Сассуоло 43 30 11 10 9 55 49 6
10-я Эллада Верона 41 29 11 8 10 54 46 8
11. Турин 35 29 9 8 12 34 30 4
12. Болонья 33 28 9 6 13 32 43 -11
13. Эмполи 32 29 8 8 13 40 54 -14
14. Удинезе 30 27 6 12 9 35 44 -9
15. Специя 29 30 8 5 17 31 54 -23
16. Сампдория 26 29 7 5 17 37 51 -14
17. Кальяри 25 29 5 10 14 28 53 -25
18. Венецианский союз 22 28 5 7 16 25 52 -27
19. Генуя 22 30 2 16 12 23 47 -24
20. Салернитана 16 27 3 7 17 22 63 -41
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