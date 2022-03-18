Ирак заявил, что убил 5 террористов и арестовал 49 в ходе «превентивных операций»

Багдад, 18 марта Пять предполагаемых членов Исламского государства (ИГ) погибли и еще 49 были арестованы в ходе «превентивных операций», проведенных иракскими силами безопасности в центральном и западном Ираке в первые три месяца года, сообщает официальное информационное агентство INA. Это «форсайт-операции по поиску террористов», многие из которых «смогли скрыть свои личности и изменить имена», пояснил представитель Контртеррористической службы Сабах Номан, которого цитирует INA. Он пояснил, что в общей сложности 78 таких операций было проведено в Киркуке, Салах-Эдине и Дияле, где ИГ действовало с 2014 года, и что в них «5 террористов погибли и 49 других были арестованы, включая лидеров ИГ». Организация ИГИЛ захватила большие территории Ирака в 2014 году, особенно в суннитских районах, и постепенно утратила контроль над этими территориями иракскими войсками, пока в конце 2017 года правительство Багдада не объявило о победе над террористической организацией. Однако джихадистские ячейки по-прежнему активны и осуществляют нападения в различных частях страны, особенно против сил безопасности и военных. Согласно данным, объявленным ООН в феврале, ИГ насчитывает от 6000 до 10 000 боевиков в Ираке и Сирии и продолжает совершать атаки устойчивыми темпами. ШЕФ сы-ср/фа/альф