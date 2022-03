НИС приказала Морене отозвать повышение по службе в связи с аннулированием мандата

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Верховный суд страны (SCJN) постановил, что политические партии не могут способствовать отмене мандата, и в результате этого решения Национальный избирательный институт (НИС) распорядился сегодня днем национального президента партии «Движение за национальное возрождение» (Морена) Марио Дельгадо Каррильо, снять рекламные программы на радио, телевидении и в социальных сетях.

События произошли после того, как члены партий «Институциональная революция» (PRI) и демократическая революция (PRD) осудили Марио Дельгадо, национального президента Морены, за распространение двух видеороликов в социальных сетях в Facebook, Twitter и YouTube.

А также распространение политической пропаганды и возможное использование государственных ресурсов путем поощрения участия граждан в отмене мандата президента Республики.

Национальный избирательный институт (INE) приказал национальному президенту Национального движения возрождения (МОРЕНА) Марио Дельгадо отозвать рекламу, связанную с аннулированием мандата AMLO (Фото: EFE/Карлос Рамирес)

Так, Комиссия по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС) приняла три меры предосторожности, объявила две соответствующие и отклонила одну.

Что касается первой меры предосторожности, то Верховный суд страны (SCJN) постановил, что поощрение участия граждан в процессе Аннулирование мандата.

Впоследствии было предупреждено, что публикация, сделанная в Facebook, соответствует характеристикам платной рекламы, поэтому Группе технического аудита было предложено проанализировать, не злоупотребляет ли Морена ресурсами для продвижения отзыва мандата.

По этой причине Марио Дельгадо Каррильо, председатель Национального исполнительного комитета Морены, и политическая партия получили приказ немедленно, в течение периода времени, который не может превышать трех часов, удалить публикации с учетом мер предосторожности.

Верховный суд нации (SCJN) объявил распространение Мореной отзыва мандата президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора неконституционным (Фото: Куартоскуро)

Жалоба, поданная Демократической революционной партией (ДПД) в Комиссию по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС), касается предполагаемого неправомерного использования распространения рекламных акций под названием MEXICO NOS NEED V1 и MEXICO NEED US V2 запланированный для радио и телевидения, который в концепции ПРД вмешивается в обычное время в процесс отзыва мандата, позиционируя имидж федеральной исполнительной власти, а также обусловливает голосование граждан в его пользу.

В этой связи Комиссия заявила, что меры предосторожности, запрошенные в соответствии с критерием Верховного суда нации (SCJN), который определил, что участие политических партий не осуществляется в механизме прямой демократии, который является аннулированием мандата.

Так, Национальный избирательный институт (НИС) приказал Морене отозвать осужденные материалы и попросил их заменить их в течение шести часов юридического уведомления.

Однако Морена также подала жалобу в Комиссию по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС) на публикации, сделанные 13 марта на портале и в социальных сетях Партия национального действия (PAN), поскольку она якобы содержит клеветнические демонстрации против партии вишни. По словам Морены, он призван уменьшить симпатию в контексте текущих местных процессов, а также в рамках демократического участия.

Эта мера предосторожности не была принята, поскольку сама Комиссия определила, что «под видом надлежащего права выражения, содержащиеся в осужденных материалах, представляют собой точку зрения, критику или мнение национального президента PAN и этой партии по вопросам, которые являются очевидными общественный интерес».

Сенат одобрил заключение, позволяющее должностным лицам содействовать отмене мандата (Фото: EFE/Палата депутатов)

Меры предосторожности, введенные Национальным избирательным институтом (НИС) в отношении Марио Дельгадо и Морены, были приняты после вчерашнего общего одобрения в Сенате и, в частности, заключения, разрешающего должностные лица и законодатели могут распространять и продвигать консультации об аннулировании мандата 67 голосами «за», 34 «против» и «ноль» воздержавшихся.

Заключение устанавливает толкование в Общем законе о процедурах выборов и Федеральном законе об аннулировании мандатов, с тем чтобы мнения и действия государственных должностных лиц в отношении аннулирования мандата не рассматривались как правительственная пропаганда.

