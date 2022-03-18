Индия просит не «политизировать» возможную покупку сырой нефти у России на фоне санкций

Нью-Дели, 18 марта Индия призвала в пятницу не «политизировать» возможную покупку сырой нефти у России, несмотря на международные санкции, поскольку Нью-Дели «должен продолжать фокусироваться на конкурентных источниках энергии», потому что, в отличие от других стран, ему необходимо импортировать 85% используемой ими нефти. «Законные энергетические сделки Индии не должны быть политизированы», — заявили источники в индийском правительстве, подчеркнув, что Индия «сильно зависит от импорта для удовлетворения своих энергетических потребностей». Таким образом, отметил он, почти 85% ее потребности в сырой нефти (5 млн баррелей в день) должны быть импортированы, хотя до сих пор «Россия была маржинальным поставщиком», поскольку нет двусторонних соглашений об импорте и покрывает менее 1% ее потребностей. В настоящее время большая часть индийского импорта поступает из Ирака (23%), Саудовской Аравии (18%), Объединенных Арабских Эмиратов (11%) или Соединенных Штатов (7,3%), причем последние ожидают увеличения в этом году до 11%, согласно ноте. Но Индия напомнила, что «геополитические события создали значительные проблемы» для ее энергетической безопасности не только из-за войны в Украине, но и из-за санкций против Венесуэлы или Ирана, которые вынудили их выбрать альтернативные источники, которые часто являются более дорогими. Индия, которая продемонстрировала свой нейтралитет в украинском конфликте благодаря прочным оборонным связям с Россией и сдержанности, которую Москва проявляет в отношении своего вражеского Китая, критиковала отмену некоторыми странами ограничений, когда они получают энергетическую «самодостаточность» или продолжают закупать нефть или газ у Москвы. «Индия должна продолжать фокусироваться на конкурентных источниках энергии. Мы приветствуем предложения от всех производителей. Индийские трейдеры также работают на глобальных энергетических рынках, чтобы изучить лучшие варианты», - заключил он. Это заявление было сделано после того, как пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на пресс-конференции в прошлый вторник о возможности приобретения Индией сырой нефти из России. Пресс-секретарь ответила, что страны должны следовать санкциям, введенным против Москвы, хотя и отметила, что не считает, что это будет представлять собой нарушение санкций со стороны Нью-Дели. «Но также подумайте о том, где вы хотите быть, пока сейчас пишут учебники по истории. Поддержка российского руководства — это поддержка вторжения, которое, очевидно, имеет разрушительные последствия», — добавил Псаки. ШЕФ т/пи