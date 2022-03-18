Gasly опережает Ferrari в первом бесплатном чемпионате Бахрейна

18 марта француз Пьер Газли (Альфа Таури) был самым быстрым в эту пятницу на первой бесплатной тренировке на Гран-при Бахрейна, первом чемпионате мира Формулы-1, проходившем на трассе Сахир на окраине Манамы, столицы страны. На своем лучшем круге Гасли преодолел, мягкими шинами, 5412 метров бахрейнской трассы за одну минуту, 34 секунды и 193 сотых, на 364 меньше, чем Monegasque Charles Leclerc, и 418 впереди испанца Карлоса Сайнса, двух гонщиков Ferrari, которые установили свое время со средним составом. Вторая тренировка пройдет с шести часов дня (четыре часа дня по континентальной Испании, 15 часов по Гринвичу). ШЕФ ар/лм