Французская футбольная лига 1 результаты и таблицы

Результаты матчей 29-го тура чемпионата французской футбольной лиги 1 и турнирная таблица:
- пятница:
Сент-Этьен - Труа 1 - 1
- суббота:
(16:00 по Гринвичу) Ланс - Клермон-Ферран
(20:00 по Гринвичу) Нант - Лилль
(12:00 по Гринвичу) Монако - Париж С.Г.
(14:00 по Гринвичу) Анжер - Брест
Бурдео - Монпелье
Ренн - Метц
(16:05 по Гринвичу) Реймс - Лион
(19:45 по Гринвичу) Марселла - Ницца
Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф
1. Париж С.Г. 65 28 20 5 3 59 24 35
2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17
3. Ницца 50 28 15 6 7 38 21 17
4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30
5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18
6. Лилль 43 28 11 10 7 37 35 2
7. Нант 42 28 12 6 10 36 30 6
8. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10
9. Объектив 41 28 11 8 9 42 38 4
10. Лион 41 28 11 9 8 40 37 3
11. Монпелье 38 28 11 5 12 41 40 1
12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1
13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6
16. ФК Клермон-Ферран 28 28 7 7 14 27 48 -21
17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19
18. Сент-Стивен 27 29 6 9 14 29 51 -22
19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21
20. Видео 22 28 4 10 14 38 68 -30
. /бдс/мкд