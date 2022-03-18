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пятница 18 март 2022
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Россия

Французская футбольная лига 1 результаты и таблицы

Newsroom Infobae

18 март 2022

Результаты матчей 29-го тура чемпионата французской футбольной лиги 1 и турнирная таблица:

- пятница:

Сент-Этьен - Труа 1 - 1

- суббота:

(16:00 по Гринвичу) Ланс - Клермон-Ферран

(20:00 по Гринвичу) Нант - Лилль

(12:00 по Гринвичу) Монако - Париж С.Г.

(14:00 по Гринвичу) Анжер - Брест

Бурдео - Монпелье

Ренн - Метц

(16:05 по Гринвичу) Реймс - Лион

(19:45 по Гринвичу) Марселла - Ницца

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1. Париж С.Г. 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Марселла 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Ницца 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Ренн 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Страсбург 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Лилль 43 28 11 10 7 37 35 2

7. Нант 42 28 12 6 10 36 30 6

8. Монако 41 28 11 8 9 40 30 10

9. Объектив 41 28 11 8 9 42 38 4

10. Лион 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Монпелье 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Реймс 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Брест 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. ФК Клермон-Ферран 28 28 7 7 14 27 48 -21

17. Лорьян 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Сент-Стивен 27 29 6 9 14 29 51 -22

19-й Мец 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Видео 22 28 4 10 14 38 68 -30

. /бдс/мкд

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