Бывший чемпион Европы Поли Диас приговорен к 2 годам тюрьмы

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания), 18 марта испанец Поликарпо Диас, бывший чемпион Европы в легком весе, приговорен к двум годам тюрьмы за жестокое обращение со своим бывшим партнером. Насильственный суд № 2 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария осудил Поли Диаса за жестокое обращение и травму своего партнера, факт, который признал бывший боксер, восьмикратный чемпион континента в 80-х годах прошлого века. Как сообщила в эту пятницу пресс-служба Высшего суда Канарских островов (TSJC), Поли Диас предстал перед вышеупомянутым судом в среду и признал события, произошедшие в период с 2018 по 2021 год, когда пара некоторое время жила вместе в столице Гран-Канарии и в Вальекасе, Мадрид. Источники TSJC сообщили Эфе, что «Потро де Вальекас», как он был известен в свое время как боксер, также расследуется за то, что якобы угрожал судье, который затем выдал постановление о предварительном заключении. Что касается вынесенного приговора и который он должен отбывать в полном объеме, то приговор указывает на то, что бывший боксер признал, что подверг своего тогдашнего романтического партнера физическому наказанию, а также запугиванию, помимо контроля своих привычек. В признанных фактах утверждается, что Диас «мешал ей носить макияж, выбирал одежду и обувь, которые она могла бы носить, ограничивал ее возможность работать вне дома и произносил такие выражения, как «сволочь, ты не стоишь как женщина». Точно так же ранним утром 23 июня 2021 года бывший боксер нанес ей несколько ударов в виде ударов кулаками, толчками и даже держал ее за шею и прижал, в результате чего на заживление жертвы ушло семь дней. Поли Диас должен будет выплатить жертве 3210 евро в качестве компенсации, и он не сможет подойти к своей бывшей жене или общаться с ней более пяти лет, а ей назначается испытательный срок в течение пяти лет после отбытия наказания в виде лишения свободы. Бывший чемпион Европы по боксу также находится под следствием Следственного суда № 6 Лас-Пальмас-де-Гран-Канария после жалобы, поданной в связи с преступлением угроз судьей Ла-Пальмас-де-Гран-Канария Марией Ауксилиадорой Диас по обвинению в преступлении в виде угроз, поданной судьей Ла-Пальмас-де-Гран-Канария Марией Ауксилиадорой Диас, которая распорядилась поместить его под стражу до суда. В ходе предварительного разбирательства, возбужденного по жалобе, поданной судьей в ноябре прошлого года в суд охраны, также проводится расследование в отношении заключенного, который находится в предварительном заключении за угрозу смерти магистрата и с которым Диас встречался в тюрьме Гран-Канария. Судья узнал о предполагаемых угрозах третьей стороны, объявившей о том, что боксер и вышеупомянутый заключенный Доминго М. объединились, чтобы причинить ей вред. Источники TSJC указали Эфе, что магистрат обжаловал в суде Лас-Пальмаса запретительный судебный приказ, наложенный на подругу экс-боксера, потому что она просила, чтобы он составлял 100 километров, и только один километр был удовлетворен. Источники TSJC сообщили, что судья имеет полицейский эскорт из-за предполагаемых угроз. ШЕФ ст. ложка/смг/рам/кг