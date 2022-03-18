Уволенный тренер Mavericks подает в суд на клуб

ДАЛЛАС (AP) — Бывший генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Донни Нельсон подал в суд на клуб в четверг, утверждая, что владелец Марк Кубан уволил его в отместку за сообщение о сексуальных проступках руководителя команды.

В документе, поданном в суд округа Даллас, Нельсон сказал, что его отношения с Кубинцем стали кислыми, когда он добивался иска против сотрудничающего исполнительного директора, близкого к владельцу, за сексуальные домогательства к соискателю работы.

Неизвестный Нельсону, Кубан достиг конфиденциального соглашения с этим человеком, согласно иску.

Ухудшение его отношений с кубинцем, о котором Нельсон говорил ранее, было одним из близости, достигло своего худшего момента с его увольнением, говорится в иске.

Когда Нельсон пожаловался, что стал предметом незаконного возмездия Комиссии по равным возможностям в области занятости (EEOC), кубинец предложил ему 52 миллиона долларов, чтобы отозвать иск и согласиться на соглашение о молчании, говорится в иске.

Нельсон также обвинил Кубинца в сокрытии обвинений в сексуальных проступках.

«Я подал этот иск от имени своей семьи и всех сотрудников Mavericks, которые подверглись преследованиям, дискриминации и возмездию на рабочем месте», — говорится в заявлении Нельсона.

The Mavericks также опубликовали заявление, в котором заявили, что обвинения против руководителя клуба «были немедленно и тщательно расследованы внешними следователями и адвокатом» и «были признаны сфабрикованными».

Команда также заявила, что Нельсон «отказался сотрудничать со следователями, расследующими его поведение. Утверждения Нельсона о том, что его уволили в отместку, совершенно необоснованны, а сегодняшний иск беспочвенен и полон лжи».

«Мавы всегда старались сохранить в тайне неподобающие действия Донни Нельсона, которые привели к его увольнению», - заключила команда.

Кубинка также отвергла претензии к ESPN: «Все, что содержится в этом документе, является ложью. Мы провели множество полных расследований, и единственным человеком, который не соответствовал стандартам «Даллас Маверикс», был мистер Нельсон. В результате он был уволен».

В 2018 году НБА рассмотрела обвинения в сексуальном насилии против кубинца 2011 года, а также расследование, в результате которого прокуроры не стали возбуждать дело.

Комиссар Адам Сильвер решил не отстранять кубинца от должности после того, как пришел к выводу, что он не причастен непосредственно к неправомерным действиям в отношении женщин в его организации.