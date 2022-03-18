Немногие жители деревни возвращаются в пострадавший район Фукусимы

ФУТАБА, Япония (AP) — При первой возможности Ясуси Хосозава вернулся в свою деревню в Футуабе после того, как небольшой участок города вновь открылся в январе прошлого года, через 11 лет после ядерной катастрофы на заводе Фукусима Дайити, который находится на небольшом расстоянии от объекта.

Это было непросто.

7 000 жителей Футабы, где находится часть завода, были вынуждены эвакуироваться из-за радиации после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года на северо-восточном побережье Японии погибло или исчезло более 18 000 человек.

Только семь человек вернулись в этот населенный пункт на постоянной основе.

«Футаба — мой дом. Я хотела вернуться после катастрофы. Я всегда думал об этом», - сказал 77-летний Хосозава во время интервью The Associated Press у себя дома, который сидит на сарае, полном рыболовного снаряжения.

Рядом с ним находится заброшенное место рамэн, вокруг которого снесено так много домов и зданий, что окрестности выглядят негостеприимными.

Хосозаве, сантехнику на пенсии, пришлось переезжать три раза за последнее десятилетие. Возвращение в Футабу было его мечтой, и он терпеливо ждал, пока другие близлежащие города вновь открылись раньше.

К его несчастью, водоснабжение не было восстановлено в день его возвращения в город. Ему пришлось пойти к другу в соседнюю деревню и наполнить пластиковые емкости водой.

В этом районе нет клиник, магазинов или других коммерческих услуг для повседневных нужд. Вы должны покинуть Футабу, чтобы купить еду или обратиться к врачу, чтобы дать вам лекарство от диабета.

В обычный день готовят завтрак из риса, мисо супа и натто. Около полудня вы едете примерно за 10 минут, чтобы добраться до Нами, городка к северу от Футабы, где вы покупаете обед и другие продукты.

Прогуляйтесь по вечерам, но «я не вижу ни одной души, кроме патрульных полицейских». Время от времени он ходит на вокзал, просто чтобы поболтать с местными чиновниками. Выпив немного саке дома, он рано ложится спать, слушая старые песни «енка».

Он с нетерпением ждет начала сезона рыбалки и с удовольствием выращивает овощи в своем саду.

Но Хосозава задается вопросом, не лучший ли это способ прожить свои последние годы. «Я не буду жить намного дольше, и если у меня осталось еще три-четыре года, я бы предпочел не быть в такой Футабе», - сказал он. «Может быть, вернуться было ошибкой».

«Кто хочет вернуться в город без школы или без врача? Не думаю, что молодые семьи с детьми хотят возвращаться», - сказал он.

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Когда огромное количество радиации покинуло завод, более 160 000 жителей Фукусимы были вынуждены эвакуироваться, в том числе 33 000, которые еще не смогли вернуться домой.

Из 12 близлежащих деревень, которые остаются полностью или частично запретными зонами, Футаба является последней, которая позволяет некоторым жителям вернуться. В семи местах, где проводится интенсивная дезактивация, все еще существуют зоны ограниченного доступа в районах, которые планируется вновь открыть в 2023 году.

Многие жители Футабы были вынуждены отдать свои земли для строительства месторождения радиоактивных материалов, а неопределенный ландшафт Фукусима-Дайичи в течение следующих нескольких десятилетий из-за его очистки усложняет городское планирование.

Проект Футаба, который помогает оживить местность за счет туризма, нового бизнеса и миграции из-за пределов Фукусимы, видит некоторый потенциал для образовательного туризма.

«В Футабе все еще есть места со шрамами от катастрофы... и посетители могут увидеть их реальность и подумать о будущем», — говорит Хидехико Ямасаки из проекта Футаба.

Хидеюки Бан, содиректор Центра гражданской ядерной информации, говорит, что те, кто вернулся в регион, должны пройти медицинское обследование. Он говорит, что уровни радиации аналогичны уровням ядерного работника, и может вызвать более высокий риск рака в течение следующих пяти лет.

В июне Футаба официально откроет территорию площадью 560 гектаров (1400 акров) недалеко от железнодорожного вокзала, около 10% города, и район, который когда-то был коммерческим районом и где проживало более половины жителей. Посещение деревни было разрешено с 2020 года, до Олимпийских игр в Токио, когда возобновилось железнодорожное и автобусное сообщение и был открыт музей катастроф, которым управляет префектура.

Футаба пригласила 24 компании, многие из которых занимаются уборкой города и завода, открыть новые предприятия в рамках плана по оживлению местной промышленности. Временную ратушу планируется открыть в августе, и строится жилой комплекс из 86 квартир. Цель города состоит в том, чтобы в ближайшие пять лет проживать 2000 жителей.

Последние опросы показывают, что только 11,3% из 5625 человек, которые все еще зарегистрированы в качестве жителей Футабы, хотят вернуться туда жить, и более 60% заявили, что не вернутся. Но 66% говорят, что хотят оставаться на связи с людьми.

Мэр Сиро Идзава заявил, что местным чиновникам, которые вернутся жить в Футабу до возобновления работы городского совета, все еще предстоит найти способы улучшить окружающую среду, чтобы люди захотели вернуться. «Мы справимся, если не сдадимся».

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50-летний Ацуко Ямамото управляет рестораном быстрого питания Penguin в фуд-корте общественного бизнес-центра Футабы, но каждый день переезжает из другого города в Фукусиме.

«Я всегда думал, что мне нужно что-то делать (из-за выздоровления Футабы), поэтому я поднял руку», когда увидел предложение свободного места в зоне питания, которая открылась два года назад, говорит Ацуко, который раньше жил в Футабе. «Когда я эвакуировался, я и представить себе не мог, что смогу вернуться в Футабу вот так».

Несмотря на большую привязанность к родному городу, ему невозможно там жить, говорит он. Единственный способ заставить свой бизнес работать - купить товары в Иваки, бизнес-центре на побережье Фукусимы, где он в настоящее время проживает, а затем проехать около 60 километров (40 миль) до Футабы.

Его мать продавала пончики и бургеры в киоске рядом с вокзалом, и это было популярное место среди местных студентов и достопримечательность для жителей Футабы до катастрофы.

«Поскольку Футаба быстро превращается в неизвестное место, я надеюсь, что это место поможет тем, кто здесь жил, чувствовать себя как дома», — говорит Ямамото. Самые известные здания и дома сносятся, и большинство посетителей становятся новыми лицами.

«С нашей точки зрения, здания, которые напоминают нам о нашем городе, исчезают, как дома, где раньше жили мои друзья, и это крайне печально», - сказал он, пытаясь сдержать свои слезы. Он говорит, что не может не ездить по местам, где раньше были эти дома, в том числе и его собственные, чтобы почувствовать боль и вспомнить прошлое.

«Это трудно объяснить», - говорит он. «Поэтому я надеюсь, что люди вернутся и действительно увидят это место».

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Такуми Ямада, сотрудник единственного отеля Футабы, который вновь открылся в мае прошлого года, родом из близлежащей деревни Намиэ.

23-летняя Ямада провела большую часть подросткового возраста за пределами Намиэ после того, как бросилась из начальной школы и бежала в Сайтаму, недалеко от Токио, вместе с родителями и двумя братьями.

После учебы в других частях Фукусимы и Токио Ямада решила вернуться домой, чтобы восстановить связь и узнать больше о районе, который она едва помнила.

Ямада говорит, что была взволнована временем, когда работала на стойке регистрации отеля, и случайно подслушала, как другие бывшие жители говорили о местонахождении некоторых общих друзей.

«Было бы здорово, если бы этот отель стал местом встречи для тех, кто здесь жил», — сказал Ямада. «Если есть люди, которые продолжают задаваться вопросом, стоит ли им вернуться, думаю, лучше, если они сами увидят ситуацию».