Эквадор снимает ограничения на пропускную способность и возобновляет ночную жизнь

Кито, 18 марта Эквадор снова будет иметь предприятия, частные учреждения и общественные места, заполненные на 100% после того, как его власти отменили любые ограничения на пропускную способность в эту пятницу, а также постановили возобновить ночную жизнь. В своей последней резолюции Национальный комитет по чрезвычайным операциям (COE) дал зеленый свет на полную мощность в «экономических, коммерческих, культурных, развлекательных, спортивных и массовых общественных мероприятиях». Сюда также входят футбольные матчи, как в эквадорской футбольной лиге, так и в международных клубных и национальных футбольных матчах, где Федерация футбола Эквадора (FEF) попросила провести матч 29 марта против Аргентины с полным стадионом «Монументаль» в Гуаякиле. Только наземные транспортные средства общественного транспорта, такие как автобусы, должны продолжать работать без стоящих пассажиров, поэтому их максимальная вместимость на данный момент зависит от количества свободных мест. Точно так же национальный Совет Европы призвал предпринимателей «открыть со 100% пропускной способностью такие мероприятия, как бары, дискотеки, караоке и рестораны», уступив место нормальной ночной жизни в стране. ПЕРВЫЕ СЛУЧАИ BA.2 Это решение отменить все ограничения пропускной способности было принято через два дня после того, как Министерство здравоохранения сообщило о первых пяти случаях заболевания в стране BA.2, подварианта омикрона, который еще не доказан как более летальный. Единственные ограничения, которые остаются для борьбы с пандемией covid-19 в общественных местах, - это обязанность носить маску как в помещении, так и на улице, периодическая дезинфекция рук и требование предъявить свидетельство о вакцинации для посещения учреждений или массовых собраний. Карточка вакцинации будет по-прежнему требоваться всем лицам старше 12 лет, за исключением центров основных видов деятельности, таких как здравоохранение, образование, работа и общественные услуги. ШКОЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Совет Европы также утвердил разрешение на нормальное функционирование школ без ограничений на количество учащихся в классе, что уже начали делать более 1,8 миллиона учеников из Анд и Амазонки Эквадора, а с мая это также будут делать учащиеся с побережья и Галапагосских островов. Для въезда в страну все еще необходимо предъявить сертификат вакцинации, содержащий как минимум две полученные дозы или, в противном случае, ПЦР с отрицательным результатом, образец которого был взят за 72 часа до отправки. В настоящее время заболеваемость COVID-19 в Эквадоре остается низкой даже после четырех карнавальных праздников в начале марта, когда проходили торжества, встречи и большая мобилизация людей между различными регионами страны. На данный момент в Эквадоре зарегистрировано более 850 000 подтвержденных случаев COVID-19 и более 35 000 случаев смерти от подтвержденных до предполагаемых, при этом у него высокий уровень вакцинации: 77% из 17,7 миллиона жителей страны уже вакцинированы как минимум двумя дозами. ШЕФ фгг/лл