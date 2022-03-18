DANE: Экономика страны выросла на 7,8% в январе 2022 года

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Хуан Даниэль Овьедо, директор Национального административного департамента статистики (DANE), опубликовал данные о росте экономики Колумбии в январе этого года. Эта информация основана на цифрах 2021 года на ту же дату.

Государственное учреждение сообщило о деятельности, которая в наибольшей степени способствовала экономическому росту, выделив услуги транспорта и хранения, торговли, размещения и питания, классифицированные как третьи стороны, что составило 6,3% от 7,8% пунктов, зафиксированных в росте колумбийской экономики.

Однако, хотя цифры дают ощущение улучшения, январь 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года снизился на 2,2 пункта, что является обычной коррекцией из-за демонтажа бизнеса во время рождественского сезона.

Между тем, некоторые виды деятельности, такие как финансы и страхование, пострадали с уменьшением на 28,6%, также взяв за основу январь 2021 года и чуть более чем на 25% по сравнению с 2020 годом.

«Это связано с последней выплатой компенсации, связанной с проектом Hidroituango», - прокомментировал директор компании.

В эту пятницу результаты Индикатора экономического мониторинга ISE были представлены на пресс-конференции под руководством директора Овьедо. Здесь также выделялись художественные, культурные и развлекательные мероприятия.

По словам главы DANE, это было связано с гибкостью, предоставленной мерам биобезопасности в отношении Covid-19 и его различным мерам в этом году в различных местах и мероприятиях, которые проводятся в стране, включая большую вместимость в барах, ресторанах, рекреационных и спортивных объектах, как а также площадки под открытым небом, где проводятся концерты.

ОБРАЗ ССЫЛОЧНОГО ФАЙЛА. Сотрудник подсчитывает купюры в колумбийском песо в магазине в Боготе. Колумбия. 28 декабря 2018 года. REUTERS/Луиза Гонсалес

«Это способствует снятию ограничений на мобильность и вместимость, которые повлияли на активизацию художественной и развлекательной деятельности», — прокомментировал Хуан Даниэль Овьедо.

Между тем, в месячном колебании, составляющем -2,2%, DANE уверяет, что это произошло благодаря снижению сельскохозяйственной активности и добычи, что в конечном итоге привело к сокращению на 0,3%, когда он составлял 2,7%.

С другой стороны, вторичные виды деятельности, такие как производство текстиля, продуктов питания и напитков и все, что связано с производством предметов из нефти, резины и других материалов, способствовали экономическому росту в стране на 1,8%, причем 12,4 процентных пункта являются показателем в пределах представлена годовая вариация.

Наконец, директор DANE завершает объявленный рост экономики страны: «Это отражает, что рост экономической активности и занятости в январе увеличил разрыв в росте, что необходимо учитывать в динамике восстановления экономики и занятости».

Взвешенные значения каждого из видов деятельности, таким образом, соответствовали их росту: первичная (12,8%), средняя (17,4%) и третичная (69,8%) деятельность, согласно отчету национального статистического учреждения.





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