Крупнейшая теплоэлектростанция на Кубе не обслуживается из-за поломки

Гавана, 18 марта, крупнейшая на Кубе термоэлектростанция была выведена из эксплуатации из-за поломки котла, сообщили официальные СМИ в эту пятницу. По данным нескольких провинциальных отделений в социальных сетях, пострадавший 30-летний завод Антонио Гитерас в западной провинции Матансас не будет работать на 100% до вторника. «Мы призываем все население рационально использовать электроэнергию, чтобы минимизировать риски воздействия на электроэнергию», - заявил в четверг по государственному телевидению Ласаро Герра, технический директор государственной компании Unión Eléctrica. Таким образом, власти потребовали не использовать энергию в часы наибольшего спроса (с 11 утра до 13 вечера и с 18 вечера до 9 вечера), чтобы «избежать возможного ущерба». Две недели назад правительство Кубы объявило о плановой остановке для обслуживания той же станции в конце года, поскольку она вырабатывала электроэнергию ниже мощности. Среди отмеченных причин они выделили трудности с расходом воды и грязью в котле. Техническая проблема усугубляется пожаром на теплоэлектростанции Максимо Гомес Баес в провинции Артемиса (также на западе острова) в начале месяца. Проблемы с электроэнергией, дефицитом, инфляцией и тяжелым экономическим кризисом, усугубляемым пандемией и ужесточением санкций США, были одними из экономических причин, которые были отмечены после прошлогодних антиправительственных протестов в карибской стране. ШЕФ инт/джпм/лл