Кандидаты в президенты Коста-Рики обмениваются

Сан-Хосе, 18 марта Кандидат в президенты Коста-Рики от Партии национального освобождения Хосе Мария Фигерес предупредил о популизме своего оппонента Родриго Чавеса из Социал-демократической партии и риске, который она может представлять для страны. Оба кандидата, которые встретятся 3 апреля во втором туре, обменялись критикой. Бывший президент (1994-1998) Фигерас во время визита к своим последователям в провинции Картаго указал, что голосование за Чавес «является скачком в пустоту» и сопряжено с «риском разрушения». «Мы уже видели эту популистскую модель в других странах, близких к Коста-Рике. Это модель, которая привела к разрушению других обществ, чего здесь не будет», — заявил Фигерас. Кандидат от освободителей добавил, что, напротив, предложение его партии включает в себя «уважение демократии и институциональности страны», а также имеет «надежный план и команду людей, способных его выполнить». Со своей стороны, в заявлении, распространенном в СМИ, Чавес ответил своему оппоненту, что народ ищет перемен из-за «вакуума, который вы (Освобождение) покинули страну». «Шкафы и кухни сотен тысяч костариканцев пусты из-за безответственности вашего правительства, Национального освобождения, Оскара Ариаса (2002-2006) и Лоры Шиншиллы (2010-2014), а также из-за того, как вы управляли страной вместе с ПАК (правящей Партией гражданского действия) последние 16 лет», — сказал Чавес. Кандидат, который во время кампании атаковал несколько СМИ, таких как La Nación и Teletica, подчеркнул, что «люди признают, что перемены необходимы и должны быть немедленными из-за вакуума, который вы создали, из-за вакуума доверия к честности тех, кто управлял нами». «Люди знают, что перемены — это не возврат ключей. Дон Хосе Мария сейчас уйдет в отставку», — сказал Чавес. Второй тур выборов в Коста-Рике состоится 3 апреля.