Коста-Рика с Кейлором Навасом на тройной финал Конкакаф

Коста-Рика будет иметь несколько важных пропусков перед датой тройного выбывания Конкакаф на чемпионате мира по футболу Catar-2022, хотя у нее будет отличная фигура - вратарь Кейлор Навас.

Тренер Луис Фернандо Суарес обнародовал в эту пятницу список составов, с которыми он столкнется с матчами против Канады, Сальвадора и США, которые определят, дойдет ли Коста-Рика до чемпионата мира.

Коста-Рика, которая в последние годы сократила объем экспорта футболистов, вызвала только семь легионеров, включая Наваса, вратаря ПСЖ. Остальные 20 звонков поступают с местного уровня.

Имена, которые придут из-за рубежа: Хуан Пабло Варгас (Миллионеры, Колумбия), Франсиско Кальво (Сан-Хосе Эртквейкс, США), Рональд Матаррита (ФК Цинциннати, США), Брайан Овьедо (Копенгаген, Дания), Алонсо Мартинес (Ломмел, Бельгия) и Джоэл Кэмпбелл (Монтеррей, Мексика).

«Селе» занимает пятое место в восьмиугольном чемпионате Конкакаф с 16 очками в 11 матчах, на данный момент вне прямой квалификации (три места за Конкакаф) и плей-офф против Новой Зеландии.

До тройной даты первые три места в руках Канады (25), США (21) и Мексики (21).

Коста-Рика примет канадцев в четверг, 24 марта, 27 марта посетит Сальвадор и 30-го числа будет местным в Соединенных Штатах.

Призванный:

Вратари: Кейлор Навас (Пари Сен-Жермен, Франция), Леонель Морейра (Алахуэленсе), Эстебан Альварадо (Эредиано).

Защитники: Кендалл Вастон (Саприсса), Хуан Пабло Варгас (Миллионеры, Колумбия), Даниэль Чакон (Картагинес), Кейшер Фуллер (Эредиано), Карлос Мартинес (Сан-Карлос), Франсиско Кальво (Сан-Хосе Эртквейкс, США), Рональд Матарита (Цинциннатти, США), Ян Лоуренс (Алахуэленсе), Брайан Овьедо (Копенгаген), Дания).

Листовки: Ельцин Техеда (Эредиано), Орландо Гало (Эредиано), Юстин Салас (Греция), Дуглас Лопес (Сантос). Селсо Борхес (Алахуэленсе), Брайан Руис (Алахуэленсе), Брэндон Агилера (Гуанакастека), Герсон Торрес (Эредиано), Карлос Мора (Алахуэленсе), Джевисон Беннет (Хередьяно), Алонсо Мартинес (Ломмел, Бельгия).

Нападающие: Джоэл Кэмпбелл (Монтеррей, Мексика), Хосе Гильермо Ортис (Эредиано), Йохан Венегас (Алахуэленсе), Энтони Контрерас (Гуанакастека).

DT: Луис Фернандо Суарес

дг/л