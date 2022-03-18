Дети с высокими способностями: готова ли школа для них?

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

Дети с высокими способностями (AACC) — это дети с обучаемостью выше среднего и радикально другим способом обучения, что отличает их от других детей их возраста. Это может быть интеллектуальная проблема, а также моторная, художественная или другая тема. То есть, высокие мощности не ограничиваются интеллектуальными. Это дети, у которых, как правило, способ обучения отличается от традиционного способа обучения в большинстве школ, и им часто становится скучно в классе. Давайте представим себе мир, который идет слишком медленно для них. Кроме того, их просят подождать. Есть определенные характеристики, общие для детей с высокими способностями:

- Это очень любопытные дети, иногда очень напряженные, и они задают много вопросов.

- Они любят учиться и делают это быстро.

— У них очень развитый словарный запас.

- Они по-своему решают школьные задачи.

- Им нравится беседовать со взрослыми.

- У них продвинутое когнитивное развитие, которое даже позволяет им учиться самостоятельно.

— Они сформировали мнения по разным темам.

- У них глубокое восприятие окружающих вещей.

- У них потрясающая память.

- У них есть возможность видеть ситуации под разными углами и изучать альтернативы. Они очень креативны.

- Они перфекционисты.

- Они чувствительные. Иногда слишком много.

Высококвалифицированные учащиеся могут быть одаренными, талантливыми или исключительно квалифицированными. Они могут преуспеть во всех областях, обладать талантами в определенных областях или преуспеть в некоторых других. Но они также могут создавать трудности с обучением, потому что они никогда не приобретали привычки к учебе или потому, что их мотивация снизилась. Это мальчики, которые часто чувствуют себя черной овцей группы и страдают от насмешек и издевательств. Они также могут, опасаясь тех, кто обременен, попытаться остаться незамеченными, попытаться вписаться. Не найдя стимулов, которые их мотивируют, они отвлекаются или ведут себя каким-то деструктивным образом. Или они изолируют себя. Это особенно заметно у девушек, которые склонны маскировать свои таланты, чтобы вписаться. Очень трудно полностью раскрыть потенциал этих мальчиков во враждебной среде.

Поэтому высокие навыки не всегда являются синонимом академического успеха. Отсутствие привычек к учебе и отсутствие мотивации являются взрывоопасным сочетанием, которое часто заканчивается тем, что дети бросают школу.

Необходимо поощрять, развивать и развивать особые таланты этих студентов и побуждать их применять нестандартное мышление к сложным идеям, проблемам и ситуациям, даже если некоторым из них требуется поддержка для обучения в других областях.

К сожалению, система продолжает говорить нам, что следует изучать, в какой форме и как это изучать. В традиционной модели образования все делается стандартизированным образом: все делают одно и то же и одновременно. Но сегодня, когда все ваши ученики будут заниматься одним и тем же делом одновременно, больше не принесет никакой дополнительной пользы.

Персонализированное обучение берет ученика в качестве отправной точки. Если каждый из нас учится в своем собственном темпе, имеет предпочтения в отношении того, как учиться, и получает удовольствие от этого по-разному, значит, мы узнаем больше индивидуально, чем если бы мы были частью производственной линии. Мы должны позволить учащимся самостоятельно управлять своей автономией. Это означает сосредоточение внимания на них, предоставление им возможности изучать и учиться в соответствии со своими собственными стилями и поощрять собственную ответственность.

Так же, как есть студенты, которым нужна дополнительная поддержка или сопровождение, есть и другие с высокими способностями, которым также нужно следовать другим путем. Эти траектории включают редизайн контента, чтобы позволить им полностью реализовать свой потенциал. Как это отражается в классе? Прежде всего, обогащение учебных программ, то есть более сложными лозунгами, которые стимулируют их. Другие варианты сопровождения детей с высокими способностями - побудить их найти других учеников, возможно, из того же цикла, но не обязательно из того же курса, с теми же интересами (робототехника, написание стихов, анализ историй, как что-то построить и т. Д.) студенты с таким же интересом, открывается семинар по этой теме. Интересно то, что именно они должны управлять собой. Здесь должны работать самопознание, коммуникативные навыки, принятие решений, решение проблем и т. Д. Они также могут собраться вместе, чтобы подготовиться и принять участие в хакатоне или соревновании, которое их стимулирует. Идея всегда заключается в том, чтобы побудить их максимально реализовать свой потенциал, а не наказывать их дополнительными задачами. Кроме того, необходимо следить за учеником и видеть, благоприятствует ли ему это углубление или расширение содержания, недостаточно или, возможно, требуется постепенное ускорение. В случае сомнений, Argentina Associación Altas Capacidades Argentina через своих специалистов консультирует и сопровождает родителей, учителей и менеджеров.

Ускорить их? Большая дилемма. Что делать, если четырехлетний ребенок прекрасно знает, как работает пищеварительная или кровеносная система? Отправим его в колледж? Нет, потому что он пропустит обучение стольким другим вещам, имеющим отношение к его возрасту, что он должен изучить их на начальном уровне, из норм, правил, связей, работы в группах и т. Д. Есть эволюционные вопросы развития, вехи, которые он должен достичь, которые не зависят от академического содержания. С другой стороны, то, что они преуспевают в определенной дисциплине, не означает, что им может потребоваться развивать другие области или некоторые социально-эмоциональные навыки, особенно если им трудно общаться со своими сверстниками или другими людьми.

Есть случаи, когда дети также развиваются в социальном и эмоциональном плане. Там, возможно, можно подумать об ускорении на один год, если бы они обладали способностью к обучению в соответствии с более высоким возрастом. Но мы не должны забывать, что мальчики — это не «просто голова». Тот факт, что они знают содержание, не обязательно означает, что они должны быть продвинуты. Школа — это самое важное место для общения. Мальчики должны быть со сверстниками не только хронологическими, но и интересами. Какую эмоциональную сдержанность может предложить класс, когда мы отделены друг от друга на 3, 4 или 5 лет? О чем они говорят, во что играют, что происходит на днях рождения или общественных собраниях? Реальность такова, что мы всегда должны уделять приоритетное внимание потребностям детей, видеть, что им нужно для достижения максимального потенциала, и создавать для них значимые возможности для обучения. От проектной работы, универсального дизайна обучения, объединения их с другими детьми из других курсов для специальных проектов, с которыми у них могут быть общие интересы, или расширения учебного проекта - все это приемлемые варианты, которые мы должны рассмотреть.

Как мы видим, эта ситуация не ограничивается когнитивной, поэтому важно, чтобы система адаптировалась к учащемуся, а не чтобы студент адаптировался к системе. Нам нужно образование для всех. Когда ребенок чувствует, что его игнорируют, мы должны спросить себя, работает ли система должным образом или, возможно, нам следует внести коррективы, чтобы охватить всех. Не только некоторые.

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