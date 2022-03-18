Судья Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать Telegram, ключевое приложение для Bolsonaro

Судья Федерального верховного суда Бразилии распорядился заблокировать Telegram в пятницу - ключевого средства массовой информации для президента Жаира Болсонару и его сторонников перед лицом выборов, посчитав, что популярная платформа не сотрудничает с властями и не борется с дезинформацией.

Судья Александр де Мораес заявил, что платформа «несколько раз прекращала посещать судебные постановления» и определила «полное и полное приостановление работы Telegram в Бразилии» в решении, опубликованном на веб-сайте STF.

По данным Высшего избирательного суда, популярная платформа российского происхождения, базирующаяся в Дубае, установлена на 53% бразильских мобильных телефонов и является самой быстрорастущей в Бразилии.

И это ключ к избирательной стратегии ультраправого президента Жаира Болсонару, который защищает неограниченную свободу выражения мнений в соответствии с платформой.

В своем решении, которое отвечает на запрос федеральной полиции, судья дал Национальному агентству телекоммуникаций (Anatel) 24 часа, чтобы «немедленно принять все необходимые меры для осуществления этой меры».

Он также призвал компании Apple и Google и интернет-провайдеров в Бразилии в течение пяти дней внедрить механизмы, чтобы сделать использование приложения невозможным в стране.

«Полное и всеобъемлющее» приостановление Telegram продлится «до эффективного выполнения ранее вынесенных судебных решений», заявил судья, наложивший ежедневный штраф в размере 100 000 реалов, около 20 000 долларов, на компании, нарушающие его приказ.

В пятницу после обеда приложение все еще работало.

Среди невыполненных Telegram заказов, которые привели к его блокировке, Мораес ссылается на сохранение открытых профилей блогера-болсонариста Аллана душ Сантуша, которого расследуют за распространение дезинформации, а также отсутствие сотрудничества в делах о сексуальном насилии над несовершеннолетними и детской порнографии.

Он также напоминает, что Верховный избирательный трибунал Бразилии безуспешно пытался созвать представителей Telegram на встречу для компании для сотрудничества в борьбе с дезинформацией перед лицом президентских выборов в октябре, как Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube и Квай были скомпрометированы.

- «Неудивительная» мера —

Платформа, на которую были введены запреты или ограничительные меры в нескольких странах, таких как Индия и Россия, уже давно находится в поле зрения бразильских властей, особенно раздраженных тем фактом, что компания не имеет юридического представительства в Бразилии и не реагирует на их требования чтобы избежать лавины дезинформации на октябрьских выборах, подобных той, которая потрясла избирательную кампанию 2018 года, особенно через WhatsApp.

«Эта мера не является неожиданной и не неожиданной и будет иметь большие политические и электоральные последствия», — прокомментировал в Twitter Пабло Ортелладо, координатор Digital Political Debate Monitor.

По мнению профессора, блокада Telegram оставляет две альтернативы: «Либо он реагирует на бразильскую систему правосудия, чтобы избежать потери одного из своих крупнейших рынков (...), либо он будет навсегда заблокирован, что сдвинет одну из основных частей избирательной кампании».

Уже несколько месяцев Болсонаро концентрирует свое членство в группах и каналах Telegram, после того как увидел, что некоторые из его постов на Youtube, Twitter и Facebook удалены из-за ложной информации.

В сообщении, размещенном в Twitter в эту пятницу утром, Болсонаро сказал, когда объявил об открытии работы правительства: «Каждый день наш Telegram приносит много действий, представляющих национальный интерес, к сожалению, пропущенных многими».

«Будьте добры и делитесь правдой», - написал он, продвигая свой канал в Telegram.

В отличие от других приложений, Telegram позволяет использовать группы до 200 000 человек, каналы без ограничений по количеству пользователей и практически не модерирует контент, поэтому потенциал вирусного контента бесконечен.

Кроме того, в нем есть секретные чаты, и сообщения могут быть самоуничтожены.

На своем веб-сайте он может похвастаться тем, что «гарантирует, что ни одно правительство или блок стран-единомышленников не могут вторгаться в частную жизнь людей и свободу выражения мнений».

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