Севилья, 16 марта центр-форвард Бетиса Борха Иглесиас посетовал на проигрыш над рогом своей команды «Айнтрахту» во втором раунде Лиги Европы и, несмотря на удар «трудного дня для переваривания», заявил, что столкновение «избежало» их, потому что команда «полностью убеждена в том, что она делает» и осталось «один финал захватывающего сезона». Борха Иглесиас вышел на 78-й минуте матча, чтобы заменить бразильца Уильяма Жозе да Силву, а двенадцать позже он забил гол, который дал ничью на девяностой минуте и имел возможность забить в дополнительное время еще один удар головой, который достался перекладине Айнтрахта. Он охарактеризовал в заявлениях телевидению «Бетис» как «позор» не забивать то, что было бы целью классификации бетики, и объяснил, что это произошло от того, как мяч пришел к нему, прежде чем подчеркнуть, что, несмотря на тяжелую работу ночи во Франкфурте, важность того, что команда «полностью убеждена» о том, что он делает». Галисийский Пунта посетовал на поражение, хотя узнал, что команда «сверхвовлечена» и с проблемами Лиги и финала Кубка дель Рей 23 апреля, что является «ключом» финала сезона, который предсказывался как «захватывающий» и с «очень важными вызовами». «Мы будем наслаждаться всем этим», - сказал «Панда» после «трудной» ночи, чтобы забыть и в которой он получил позитив от участия всех игроков в проекте Мануэля Пеллегрини.