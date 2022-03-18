Болсонаро носит головной убор из перьев в дань его политике коренных народов

Бразилиа, 18 марта Президент Бразилии Жаир Болсонару в головном уборе из перьев и с членами различных племен получил признание от своего собственного правительства в пятницу за свою политику в отношении коренных народов, отвергнутую большинством коренных народов. «Мы точно такие же. Все мы пришли на землю по милости Божьей», - сказал Болсонару с девочкой из числа коренного населения, когда он получил Медаль за заслуги коренных народов, учрежденную в 1972 году диктатурой, правившей страной в то время. По данным министерства юстиции, которое присудило эту награду лидеру ультраправых, это «признание его важных заслуг альтруистического характера, связанных с благосостоянием, защитой и защитой общин коренных народов». «Вы прибыли сюда задолго до нас, но со временем мы интегрировались», - сказал Болсонаро с показушным перьевым головным убором на голове и обращаясь к десяткам коренных жителей, присутствовавших на церемонии. «Все, что мы хотим, это чтобы вы делали на своей земле то, что мы делаем на нашей», потому что «мы братья, мы друзья, и мы ничем не отличаемся», - сказал он в четкой отсылке к проекту, который его правительство продвигает, чтобы освободить эксплуатацию минеральных и лесных ресурсов в заповедниках коренных народов. Награда была присуждена ему в то время, когда правительство настаивает на том, чтобы Конгресс ускорил обсуждение этого проекта, которому сопротивляется подавляющее большинство коренных народов, которые опасаются экологических последствий высвобождения производительной деятельности, которая сейчас запрещена законом в их заповедниках. В последние недели Болсонаро утверждал, среди прочего, что земли коренных народов богаты калием и другими полезными ископаемыми, необходимыми для производства удобрений, которых становится мало из-за экономических санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. Болсонаро пришел к власти в январе 2019 года, и с тех пор, как он обещал в своей кампании, он не признал «миллиметр» новых земель коренных народов и поощрял кустарную добычу полезных ископаемых, в основном нелегального характера и которая является источником насильственных конфликтов и вторжений в заповедники. Оно также постепенно сокращает бюджеты на защиту коренных народов, равно как и бюджеты, связанные с охраной окружающей среды и охраняемыми районами. Столкнувшись с этой политикой, «Артикуляция коренных народов Бразилии» (Apib), одна из крупнейших групп, представляющих бразильские этнические группы, в прошлом году подала в Международный уголовный суд обвинение в геноциде против главы государства. ШЕФ сетка/мат/копия (видео)