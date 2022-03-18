Конституция Боливии объявила дисквалификацию Моралеса «незаконной» в 2020 году

Ла-Пас, 17 марта Конституционный суд Боливии (TC) объявил «неправомерной и незаконной» дисквалификацию, которую судебный суд вынес в 2020 году против выдвижения бывшего президента Эво Моралеса сенатором, и постановил, что «финансовая компенсация» должна быть выплачена в связи с ограничением его права на быть кандидатом. Конституционное постановление, которое стало известно в этот четверг, устанавливает «полное возмещение нарушенных прав» бывшего президента Боливии и предусматривает ряд действий после объявления «недействительным» судебного постановления от октября 2020 года, которое послужило основанием для предыдущего постановления Верховного Избирательный трибунал (TSE) для дисквалификации Моралеса. Заключение ТК признает «классификацию ущерба» и устанавливает «последующую экономическую компенсацию» в пользу Моралеса, которая включает в себя «судебные расходы», «упущенную выгоду» и «косвенный ущерб, причиненный властями ответчика». Он также определяет, что избирательный орган страны должен сформулировать «своевременные и надлежащие» правила, чтобы избежать таких ситуаций. ФОН На всеобщих выборах 2020 года, на которых также были избраны члены Сената и Палаты депутатов, имя Моралеса было представлено департаментом Кочабамба в качестве кандидата в первый сенатор, даже несмотря на то, что он находился в Аргентине в качестве политического беженца. TSE решила дисквалифицировать Моралеса за невыполнение требования проживать в стране, изложенного в Конституции, что заставило его адвокатов продолжить процесс в суде, чтобы утверждать, что он покинул страну за то, что не имел «конституционных гарантий». В то время Моралес подал ряд жалоб на предполагаемые преступления геноцида, терроризма, фальсификаций на выборах и изнасилования по закону, по которым прокуратура выдала ордера на арест по обвинениям, выдвинутым временным правительством бывшего президента Жанин Аньес. После выборов 2019 года, которые позже были отменены, была серия протестов со стороны антиморалесских секторов, которые осудили фальсификации выборов и привели к отставке тогдашнего президента, хотя он утверждал, что на самом деле произошел «государственный переворот». Моралес сначала покинул страну в Мексику в качестве просителя убежища, а вскоре после этого он отправился в Аргентину, где уточнил, что он ходатайствовал о том же условии, чтобы оттуда также выполнять работу лидера кампании своей партии «Движение за социализм» (MAS). Приговор, который был заслушан в этот четверг, указывает в одной из его наиболее важных частей, что элементом, «который не рассматривался и не анализировался», был аргумент защиты Моралеса, в которой упоминалось, что в силу «форс-мажорных обстоятельств» его постоянное место жительства стало прерывистым. ТК установил, что конституционный прецедент в отношении «исключения» проживания был «реализован не в полной мере» и, следовательно, «был нарушен надлежащий процесс». Выступая перед СМИ, сенатор от оппозиционной компании Creemos Centa Rek уточнил, что это конституционное постановление было вынесено 7 мая 2021 года и что на самом деле это было «сохраненное письмо» Моралеса о том, чтобы предстать в качестве «жертвы», а не выступать в качестве лица, «совершившего фальсификацию выборов». После кризиса 2019 года Боливия переживает скрытую поляризацию, которая часто проявляется на улицах, среди тех, кто утверждает, что эти события произошли из-за фальсификаций на выборах, и правительства, которое вместе с MAS настаивает на том, что произошел «государственный переворот». ШЕФ грб/дисм/лаа