Barranquilla Junior станет вторым колумбийским клубом на групповом этапе Кубка Южной Америки

Отборочный этап Кубка Судамерикана 2022 года для Колумбии завершился в ночь на этот четверг, 17 марта, противостоянием между юниорами из Барранкильи и Ла Экидад.

Поединок между сборными Атлантики и Боготы завершил серию в ответном ключе в Барранкилье, который определил второй колумбийский клуб, установленный непосредственно на групповом этапе второго по значимости континентального турнира, организованного Конмеболом.

В матче на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» были представлены платежные ведомости обеих команд:

БАРРАНКИЛЬЯ ЮНИОР: 4-2-3-1 (DT: Хуан Крус Реал)

Себастьян Виера; Фабиан Виафара, Даниэль Розеро, Хорхе Ариас, Йесус Кабрера; Гомер Мартинес, Дидье Морено; Фернандо Урибе, Луис Гонсалес, Фреди Хинестроза; Мигель Борха.

КАПИТАЛ: 3-4-3 (DT: Алексис Гарсия)

Серхио Роман; Блейнер Агрон, Николас Паласиос, Андрес Корреа; Жоан Кастро, Хуан Махеча, Сталин Мотта, Пабло Лима; Дэвид Камачо; Пабло Саббаг, Франсиско Чаверра.

На 2-й минуте первые опасные подходы матча были зафиксированы в пользу Junior. На этапах матча стало трудно транспортировать мяч из-за дождя, который заполонил траву стадиона барранкильеро из луж.

Первый удар по воротам был зафиксирован Пабло Лимой на 3-й минуте после неудачной подачи Жуниора на старте. Уругвайский голкипер Себастьян Виера спас и отправил мяч в угловой в пользу «Экидада».

Сразу после этого углового в пользу зеленой страховой команды Джуниор отреагировал в коллективной игре и сумел пробить ноль на табло благодаря паузе, сделанной Фреди Хинестрозой в гостях в полузащите, который сделал правый прострел, который никто не мог отбить. Мигелю Анхелю Борхе удалось контролировать мяч с помощью плохого состояния площадки и левой ногой определил клюшку правой руки Серхио Романа следующим образом:

На 9-й минуте Мигель Борха вновь создал опасность в воротах команды Боготы после правого удара из-за пределов штрафной, который врезался в перекладину портика La Equidad.

«Экидад» не позволил себе быть демотивированным, снизив счет на малейшую разницу и к 18-й минуте сравнял действия в Барранкилье удивительным ударом на средней дистанции Франсиско Чаверры, который был полностью свободен от отметки в отскоке углового удара в пользу страховой команды. :

В 36 ′ Джуниор знал, как снова воспользоваться преимуществом на левом крыле с фигурой команды куррамбы, Фреди Хинестроза, который записал свою вторую передачу за ночь, когда венесуэльский полузащитник Луис Кариако Гонсалес толкнул партию своего товарища по команде в руку вратарь Роман:

Матч потерял тот быстрый темп, который был в первом тайме, и фолы и требования к рукопашному бою футболистов стали заметны в дополнении.

Так, на 65-й минуте нападающему сборной Колумбии Мигелю Анхелю Борхе пришлось покинуть поле из-за физического дискомфорта в правом бедре, который не позволил ему продолжить последние 25 минут. Что касается барана из Кордовы, Кармело Валенсия вышел на замену атаке, которая больше не рассчитывала на Фернандо Урибе, вариант второго тайма для Джуниора Эдвина Сетре.

На 69-й минуте вратарь «Экидад» Серхио Роман показался, чтобы избежать 3-1 ночи после штрафного, сделанного Кариако Гонсалесом в несуществующем предыдущем фоле на Фреди Хинестрозе, который пробил бразильский судья Рафаэль Клаус.

Амплитуда очков для местных жителей достигла 81-й минуты после максимального штрафа, который развернул атакующий полузащитник Картахены Йесус Кабрера. Опытный флаер отправил скрещенное право принять серию в пользу клуба акул:

На 84-й минуте «Эквидад» попытался апеллировать к формуле, которая позволила ему открыть счет на табло. Выстрел, выполненный Карлосом Ривасом из pelota parada, который прошел в левом углу арки юниористов, заканчивается скидкой с расстояния более 30 метров для Equidad.

200 000 долларов получит Junior из Барранкильи за его квалификацию в групповой этап Кубка Конмебол Судамерикана после устранения La Equidad с победой со счетом 3:1 в финальном табло.

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