Страны Балтии высылают десять дипломатов в разгар российской войны в Украине

Рига, 18 марта Три балтийские страны, Латвия, Литва и Эстония, выслали десять дипломатов в пятницу в рамках явно скоординированной акции, чтобы выразить свою солидарность с Украиной, захваченной Россией 24-го числа. Эстония и Латвия выслали трех дипломатов, а Литва объявила четырех сотрудников посольства России в Вильнюсе «персоной нон грата». Аналогичная формулировка трех объявлений предполагает, что изгнанные россияне работали на московские спецслужбы и что эти службы были соучастниками планирования вторжения в Украину. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в заявлении, что его решение о высылке трех россиян «было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе против беспричинной и неоправданной военной агрессии России против Украины, в планировании и осуществлении которой представители службы безопасности России». Что касается высылки трех человек из посольства России в Эстонии, министерство иностранных дел Эстонии заявило, что они непосредственно и активно участвуют в подрыве эстонской безопасности и распространении пропаганды в оправдание военных действий России, сообщают местные СМИ. Министерство иностранных дел Литвы, со своей стороны, отметило, что четверо сотрудников посольства России в Литве были объявлены «persona non grata» за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и им было предложено покинуть страну в течение пяти дней, сообщает портал общественного вещателя lrt.lt. Формулировка, использованная в литовском коммюнике, также предполагает, что изгнанные россияне были вовлечены в шпионскую деятельность. В трех коммюнике также осуждается российское вторжение в Украину. Министерство иностранных дел Литвы отметило, что «военные нападения России на гражданских лиц, гражданские объекты, больницы, школы, родильные дома и культурные объекты являются военными преступлениями и преступлениями против человечности». Со своей стороны, министерство иностранных дел Эстонии заявило, что «продолжая широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и добровольно принятые ею международные обязательства». Тем временем Министерство иностранных дел Латвии призвало Россию вернуться к соблюдению международного права. Три балтийские страны пострадали от войны в Украине с прибытием с начала войны 24 февраля десятков тысяч беженцев, наполненных личными историями российских бомбардировок и разрушения гражданских объектов, таких как школы, больницы и жилые кварталы. ШЕФ кз/эгв/пш