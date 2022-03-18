«Аудиовизуальное возрождение»: долгий и извилистый путь идеи и ее сложная реализация

Призыв «Renacer Audiovisual», совместная инициатива Министерства культуры и Министерства средств массовой информации и общественных коммуникаций, но поразительно управляемая и исполняемая Министерством экономики на общую сумму 2,4 миллиарда песо, был основан на декларации благих намерений: «создавать производство и работать » в аудиовизуальной индустрии Аргентины сильно пострадали в первые два года пандемии. Он также примечателен федеральным характером вызова, который позволил отбирать продукцию из всех провинций и/или регионов Аргентины.
В настоящее время, в 2022 году, несколько из 81 проекта, отобранного в 5 установленных категориях (унитарный документальный фильм, документальный сериал, художественный сериал, исторический фантастический сериал и анимационный сериал), уже осуществляются или вот-вот начнутся, и первый взнос из общего бюджета каждого выбранного был выплачен. Предоставленные цифры варьируются от 5 миллионов песо за единичные документальные фильмы провинциального или регионального производства до более 66 миллионов песо за национальные художественные сериалы совместного производства.
Но благие намерения, похоже, потерпели кораблекрушение из-за ряда неряшливых импровизаций и импровизаций, в дополнение к всепоглощающему инфляционному галопу, и в данном конкретном случае это разжижает оценочные и присужденные цифры. То есть: производства, стоимость которых оценивалась в октябре 2021 года, получили первый взнос этих денег в феврале 2022 года. «Это уже не то же самое, вам нужно сократить затраты или дни съемок, количество актеров и т. Д.», - говорит один из выбранных продюсеров.
На заднем плане возникает нерешенный центральный вопрос: в Аргентине, в отличие от того, что происходит в большинстве латиноамериканских стран, нет условий и стимулов для привлечения инвестиций из отрасли, которая генерирует аудиовизуальный контент для потоковых платформ, которая переживает свое» золотой век» в мире и который, в свою очередь, позволит драгоценным долларам войти в аргентинскую экономику. «Виктория Алонсо, которая является Аргентиной и президентом Marvel, была в 2019 году и сказала мне, что не хочет приезжать и снимать в Аргентине из-за всех препятствий, которые там есть», - рассказал Infobae Cultura бывший чиновник из этого района.
«Этот конкурс родился из идеи министра культуры, который является режиссером, потому что бездействие INCAA печально известно: зачем еще им это делать, когда уже есть конкретный орган, который имеет структуру, опыт и деньги?» , сообщил Infobae Cultura, хорошо информированный источник в аудиовизуальном секторе. «Художники, назначенные на чиновников, не работают», - говорят в некоторых официальных офисах об управлении Луиса Пуэнсо. Правда в том, что идея «Возрождения» с одобрения вице-президента Кристины Киршнер была принята в экономике, но это министерство было оставлено на управление и исполнение средств.
Во-вторых, и, возможно, вытекающее из этого решения, требование о выставлении счета на присужденную сумму вызывает удивление. Это не обычная вещь в таких культурных звонках: выставление счетов подразумевает уплату НДС заранее, поэтому некоторые из победивших производителей отказались от денег, прежде чем получить их. «Суммы были относительно низкими, и когда они узнали, что им нужно выставить счет, они снизились», — рассказывает один из производителей. «Вот почему говорят, что появился такой альтернативный вариант. Это было связано скорее с экономической проблемой, чем с управлением политическими влияниями и/или фаворитизмом». Среди отобранных проектов есть несколько проектов производителей крупных игроков местного рынка, таких как Начо Виале, Мартин Квеллер и Фернандо Соколович и другие.
Для Даниэля Пенсы, продюсера одного из отобранных проектов и второго вице-президента киноакадемии, «это был прозрачный конкурс с очень подготовленным жюри, но НДС вреден». И добавляет: «Как вы справляетесь с инфляцией? Это выходит за рамки культуры, это связано с экономической реальностью». По словам Фернандо Соколовича, «становится все более заметным, что Аргентина не входит в выбор фестивалей, за исключением продуктов с глобальных платформ, и это связано с тем, что цифры не закрываются. Но забывая о том, что не так, я понимаю это как импульс. Приветствуем любой проект, связанный с культурной самобытностью государства, как это происходит в большинстве западных стран».
При ознакомлении с этой запиской два члена различных жюри каждой категории выяснили, каковы критерии, и в обоих случаях отрицали любое политическое вмешательство в процесс отбора. Для продюсера Литы Стантик «никакого давления не было, это было абсолютно бесплатно». А режиссер Бенджамин Авила объяснил: «Я был частью очень эклектичного жюри и решил оценить качество и осуществимость производства».
Другой вопрос произошел из-за того, что окно звонка также было очень коротким, хотя позже сроки были продлены. Предполагалось, что он поступит с выплатами до промежуточных выборов, но этого не произошло, и это вызвало недовольство. Наконец, по мнению сектора, статус «партнера» государства в продаже этой продукции за рубежом, по-видимому, не очень эффективен. «Проблема в том, что продукт от государства. Что помогает производителю, так это быть владельцем, а затем продавать его. Этого не произойдет с этими проектами», - сказал другой источник, с которым консультировался.
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