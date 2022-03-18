«Аудиовизуальное возрождение»: долгий и извилистый путь идеи и ее сложная реализация

Призыв «Renacer Audiovisual», совместная инициатива Министерства культуры и Министерства средств массовой информации и общественных коммуникаций, но поразительно управляемая и исполняемая Министерством экономики на общую сумму 2,4 миллиарда песо, был основан на декларации благих намерений: «создавать производство и работать » в аудиовизуальной индустрии Аргентины сильно пострадали в первые два года пандемии. Он также примечателен федеральным характером вызова, который позволил отбирать продукцию из всех провинций и/или регионов Аргентины.

В настоящее время, в 2022 году, несколько из 81 проекта, отобранного в 5 установленных категориях (унитарный документальный фильм, документальный сериал, художественный сериал, исторический фантастический сериал и анимационный сериал), уже осуществляются или вот-вот начнутся, и первый взнос из общего бюджета каждого выбранного был выплачен. Предоставленные цифры варьируются от 5 миллионов песо за единичные документальные фильмы провинциального или регионального производства до более 66 миллионов песо за национальные художественные сериалы совместного производства.

Но благие намерения, похоже, потерпели кораблекрушение из-за ряда неряшливых импровизаций и импровизаций, в дополнение к всепоглощающему инфляционному галопу, и в данном конкретном случае это разжижает оценочные и присужденные цифры. То есть: производства, стоимость которых оценивалась в октябре 2021 года, получили первый взнос этих денег в феврале 2022 года. «Это уже не то же самое, вам нужно сократить затраты или дни съемок, количество актеров и т. Д.», - говорит один из выбранных продюсеров.

На заднем плане возникает нерешенный центральный вопрос: в Аргентине, в отличие от того, что происходит в большинстве латиноамериканских стран, нет условий и стимулов для привлечения инвестиций из отрасли, которая генерирует аудиовизуальный контент для потоковых платформ, которая переживает свое» золотой век» в мире и который, в свою очередь, позволит драгоценным долларам войти в аргентинскую экономику. «Виктория Алонсо, которая является Аргентиной и президентом Marvel, была в 2019 году и сказала мне, что не хочет приезжать и снимать в Аргентине из-за всех препятствий, которые там есть», - рассказал Infobae Cultura бывший чиновник из этого района.

Объявление «Аудиовизуальные Renacer» было сделано 10 августа 2021 года

«Этот конкурс родился из идеи министра культуры, который является режиссером, потому что бездействие INCAA печально известно: зачем еще им это делать, когда уже есть конкретный орган, который имеет структуру, опыт и деньги?» , сообщил Infobae Cultura, хорошо информированный источник в аудиовизуальном секторе. «Художники, назначенные на чиновников, не работают», - говорят в некоторых официальных офисах об управлении Луиса Пуэнсо. Правда в том, что идея «Возрождения» с одобрения вице-президента Кристины Киршнер была принята в экономике, но это министерство было оставлено на управление и исполнение средств.

Во-вторых, и, возможно, вытекающее из этого решения, требование о выставлении счета на присужденную сумму вызывает удивление. Это не обычная вещь в таких культурных звонках: выставление счетов подразумевает уплату НДС заранее, поэтому некоторые из победивших производителей отказались от денег, прежде чем получить их. «Суммы были относительно низкими, и когда они узнали, что им нужно выставить счет, они снизились», — рассказывает один из производителей. «Вот почему говорят, что появился такой альтернативный вариант. Это было связано скорее с экономической проблемой, чем с управлением политическими влияниями и/или фаворитизмом». Среди отобранных проектов есть несколько проектов производителей крупных игроков местного рынка, таких как Начо Виале, Мартин Квеллер и Фернандо Соколович и другие.

Для Даниэля Пенсы, продюсера одного из отобранных проектов и второго вице-президента киноакадемии, «это был прозрачный конкурс с очень подготовленным жюри, но НДС вреден». И добавляет: «Как вы справляетесь с инфляцией? Это выходит за рамки культуры, это связано с экономической реальностью». По словам Фернандо Соколовича, «становится все более заметным, что Аргентина не входит в выбор фестивалей, за исключением продуктов с глобальных платформ, и это связано с тем, что цифры не закрываются. Но забывая о том, что не так, я понимаю это как импульс. Приветствуем любой проект, связанный с культурной самобытностью государства, как это происходит в большинстве западных стран».

При ознакомлении с этой запиской два члена различных жюри каждой категории выяснили, каковы критерии, и в обоих случаях отрицали любое политическое вмешательство в процесс отбора. Для продюсера Литы Стантик «никакого давления не было, это было абсолютно бесплатно». А режиссер Бенджамин Авила объяснил: «Я был частью очень эклектичного жюри и решил оценить качество и осуществимость производства».

Другой вопрос произошел из-за того, что окно звонка также было очень коротким, хотя позже сроки были продлены. Предполагалось, что он поступит с выплатами до промежуточных выборов, но этого не произошло, и это вызвало недовольство. Наконец, по мнению сектора, статус «партнера» государства в продаже этой продукции за рубежом, по-видимому, не очень эффективен. «Проблема в том, что продукт от государства. Что помогает производителю, так это быть владельцем, а затем продавать его. Этого не произойдет с этими проектами», - сказал другой источник, с которым консультировался.

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