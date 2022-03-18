Арнольд Шварценеггер просит Путина: «Остановите эту войну»

Известный актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в четверг в социальных сетях видео, в котором сообщил россиянам, что им лгут о войне в Украине, и обвинил президента Владимира Путина в том, что он пожертвовал жизнями российских солдат ради реализации своих амбиций.

Шварценеггер чрезвычайно популярен в России и, по-видимому, также у Путина. Аккаунт российского президента в Twitter подписан только на 22 аккаунта, и один из них принадлежит актеру.

В девятиминутном видеоролике Шварценеггер отмечает, что русским солдатам сказали, что они будут сражаться с нацистами на Украине, что они будут защищать этнических русских там, или что они будут проводить военные учения и будут приветствоваться как герои. Он сказал, что многие из этих солдат теперь знают, что эти утверждения являются ложными.

«Это незаконная война», — сказал Шварценеггер, который сидел на столе и смотрел прямо в камеру. «Их жизнь, конечности и будущее приносят в жертву абсурдной войной, осуждаемой всем миром».

Шварценеггер опубликовал эмоциональное видео в Twitter, YouTube и Instagram. В то время как некоторые из этих платформ заблокированы в России, он также разместил их в приложении для обмена сообщениями Telegram, которого нет и где оно получило более полумиллиона просмотров. Видео с субтитрами на русском языке.

Бывший губернатор Калифорнии рассказал о болезненных воспоминаниях о том, как его собственному отцу солгали во время боевых действий в войсках Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны, и о том, как он вернулся в Австрию физически и психически разбитым после ранения в Ленинграде.

Он попросил россиян сообщить своим соотечественникам «о человеческой катастрофе, которая происходит в Украине». На видео показаны разрушенные здания в этой стране и люди, пытающиеся защитить себя от бомбардировок со стороны России.

Затем он напрямую обратился к Путину: «Вы начали эту войну. Ты ведёшь эту войну. Ты можешь остановить эту войну».

Шварценеггер описал свои давние связи с Россией, путешествуя туда как бодибилдер и герой боевиков. В 2010 году, будучи губернатором Калифорнии, он возглавлял делегацию лидеров бизнеса и инвесторов Кремниевой долины в поездке в Москву.

Он назвал «моими новыми героями» всех россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против вторжения в Украину и которые были арестованы и репрессированы.

Советник Министерства внутренних дел Украины, работающий над распространением информации о ходе войны, призвал украинцев поделиться видео с друзьями и семьей в России.

«Путин и его пропагандисты называют нас украинцами фашистами и нацистами», - заявил советник Антон Геращенко в Telegram. «Но их пропаганда разрывается, когда сверхизвестные люди со всего мира присоединяются к своим голосам, чтобы сказать: «Нет войне! '»

Геращенко имеет более 385 000 подписчиков на его Telegram-канале. Он включил лигу, ведущую к русскоязычной версии видео Шварценеггера, которое он выложил на свой YouTube-канал.

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Журналистка Associated Press Линн Берри помогала этой фирме из Вашингтона.