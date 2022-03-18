Ариана ДеБоз, от Бродвея до премии «Оскар»: «У меня никогда не было такой видимости»

Хавьер Ромуальдо Лос-Анджелес (Калифорния), 18 марта (EFEUSA). - Ариане ДеБозе не хватает «Оскара» только потому, что за один год она выиграла все: Bafta, Critics Choice, SAG Awards и «Золотые глобусы». Но актриса «Вестсайдской истории», которая провела десятилетие на сцене, прежде чем принять бал в кино, знает, что находится на другом этапе своей карьеры. «У меня никогда не было такой видимости. Я работаю с 18 лет, а сейчас мне 31 год, поэтому, сыграв такую хорошо принятую роль, я получаю возможность много говорить о себе», — объясняет ДеБосе в видеозвонке с Эфе. Актриса, родившаяся в США и пуэрториканского происхождения, дает последний импульс своей рекламной кампании, чтобы получить «Оскар» за лучшее исполнение второго плана за воплощение в жизнь исторической Аниты из «Вестсайдской истории». Поскольку период голосования теперь открыт для членов Голливудской академии, ее имя появляется в пулах намного выше остальных кандидатов: Кирстен Данст («Сила собаки»), Онжаню Эллис («Король Ричард»), Джесси Бакли («Потерянная дочь») и Джуди Денч («Белфаст»). Не существует медиума, обложки журнала или рекламного плаката, который противостоит урагану ДеБосе, чьи голливудские титры пересчитываются по пальцам одной руки и включают телевизионную версию мюзикла «Гамильтон» и музыкальный фильм «Пром». «Все это напомнило мне, что быть известным или узнаваемым отличается от актрисы. У меня никогда не было желания быть влиятельным, это никогда не была моя лига», - признает он. АНИТА ИЗ «ВЕСТСАЙДСКОЙ ИСТОРИИ», РОЛЬ, КОТОРАЯ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ АКТРИСУ, КОТОРАЯ ЕЕ ИГРАЕТ Но роль, предоставленная этой недавней выставкой, кажется, благословляет актрису, которая берет на себя ее: в новой версии «Вестсайдской истории» режиссера Стивена Спилберга ДеБосе - Анита, та самая, которую Рита Морено сыграла в адаптации 1961 года. Затем Морено стала первой испаноязычной женщиной, получившей Оскар, тот же самый, который собирается получить ДеБосе. По этой причине на церемонии «Выбор критиков» молодая женщина поблагодарила Морено «за то, что она открыла дорогу» другим латиноамериканским актрисам, получив награду, за которую ветеран также боролся за свою небольшую роль в новой адаптации мюзикла. То, что казалось завершающим циклом, на самом деле скрывает открытие многих возможностей, потому что Анита, которую дает жизнь ДеБосе, сильно отличается от той, что была в оригинальном фильме. «Я афро-латина, я хожу по миру по-другому и думаю, что это делает ее (Аниту) другой», - объясняет она. Я хотел изучить такие темы, как принятие и принадлежность». Именно об этом Спилберг рассказали на заключительном этапе кастинга «Вестсайдской истории», когда, продемонстрировав свои певческие и танцевальные навыки, она сказала, что она «плотная», черная, и что поэтому «её Анита тоже будет». «ГОЛЛИВУД ИЗОБРАЖАЕТ ТО, ЧТО, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ОПЫТОМ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ» Персонаж, который повторяет эти слова на идеальном испанском языке в фильме, в конечном итоге расширил проблемы идентичности, отраженные в сценарии фильма, который, если и выделялся чем-то, потому что он разжигал расовую напряженность в Нью-Йорке 20-го века. «Голливуд привык изображать то, что, по их мнению, пережили латиноамериканцы в Соединенных Штатах. (...) Но есть много способов жить и процветать в США как латиноамериканцы. Мы просто царапаем поверхность», - говорит он. Выступление, интересное Голливуду, где уже есть уверенность в будущих проектах, начиная от шпионских фильмов («Аргайл») до научной фантастики («I.S.S.»). Её работа на Бродвее предоставила ей лучшие инструменты как исполнительницы и именно поэтому для неё «нет никакой разницы в том, как создается персонаж, а в понимании того, кто её аудитория». Если слава приходит «как производная от его работы», добро пожаловать, но для ДеБосе приоритет другой. «Я люблю быть актрисой и буду продолжать играть, танцевать и петь столько, сколько мне позволено», - обещает она. ЭФЕС рому/агф (фото)