Аргентинский Sequeira дает Керетаро первый триумф после жестоких событий

Морелия (Мексика), 17 марта Аргентина Леонардо Секейра забил в четверг гол, который дал мексиканцу Галлос Бланкос де Керетаро победу 2-1 над Сан-Луисом, что стало его первой победой после бурных событий на его стадионе. В начале 11-го тура турнира Клаусуры Анхель Сепульведа был другим бомбардиром Лос-Галлоса, который 5 марта пережил масштабную битву между болельщиками своей команды и «Атласом», в результате которой 26 получили травмы. Испанец Унай Бильбао со скидкой на Сан-Луис. После матча с Атласом, который они проиграли насилию со счетом 0:3, Керетаро, тринадцатое место в турнирной таблице, добавил пробой 1:0 против Necaxa. Сан-Луис попытался опередить 11-ю минуту на своем первом прибытии в зону соперника, но уругвайский голкипер Вашингтон Агирре остановил удар Жаира Диаса трюмом. Две минуты спустя Леонардо Секейра забил удар в штангу, действие, предшествовавшее контратаке, в которой уругваец Абель Эрнандес получил пенальти. 16-го числа аргентинец Рубенс Самбуэза исполнил штрафной выстрел, арестованный Агерре. В остальное начальное время дуэль проходила в летаргии без агрессивной игры. Когда во втором тайме ничего не случилось с поединком, Бильбао забил пенальти эквадорцу Хосе Ангуло, который Анхель Сепульведа сделал ему 1:0:61. «Сан-Луис» сыграл вничью шесть минут спустя с еще одним пенальти, который теперь исполнил Хорхе Эрнандес над Жаиром Диасом, который Бильбао преобразовал в 1:1. Матч, казалось, завершился ничьей, но исключение Рамона Хуареса до 72 дало Керетаро возможность забить гол победы. В 77 лет Пабло Баррера из левого фланга поставил службу на второй пост, где Sequeira возглавил окончательный декрет 2-1. Одиннадцатый день продолжится в пятницу визитом Сантоса Лагуны в Пуэблу. В субботу Пумас УНАМ примет Некакса, УАНЛ Тигрес в Монтеррей и Пачуку в Круз Азул. В воскресенье матчи завершатся, когда Америка примет Толуку, чемпиона Гвадалахары Атласа, Масатлана дель Леона и Тихуана дель Хуарес.