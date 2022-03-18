Apple Chile: 10 самых популярных песен этой пятницы, 18 марта

Компании музыкальной индустрии и исполнители нашли на потоковых платформах альтернативу песням, чтобы они могли охватить больше людей и больше стран. Хорошим примером этого является Apple, которая получила преимущество и уже позиционируется как один из любимых способов использования чилийской аудиторией.

Однако перед лицом широкого музыкального каталога легко пропустить новости или самые популярные песни на данный момент, поэтому Apple предлагает своим пользователям список песен, которые в настоящее время завоеваны.

Мы оставляем вам список ниже:

1.

Успех сбора урожая ULTRA SOLO является синонимом Полимы Уэсткост и Пайлита. Поэтому неудивительно, что его новая постановка под названием ULTRA SOLO на тот момент дебютировала на первом месте. Кто еще может похвастаться таким количеством высококачественных репродукций?

2. Одна ночь в Медельине

3.

Новейшая вещь из El Jordan 23 и Standly, Dancing, сразу попадает на третье место в списке фаворитов. Дойдет ли он до драгоценного номера один в предпочтениях?

4. МАМИИ

5. Отчаянно

Если говорить об избалованных людях, мы должны упомянуть Рау Алехандро и Ченчо Корлеоне. Возможно, именно поэтому Desperados дебютирует в рейтинге прямо на пятом месте.

6. Палка

7. Анти лягушка

8. Пут (подвиг. Паилита, Молодой Систер, Хайро Вера, Гарри Нач, Форест, Джулианно Соса и Франко Горилла) Ремикс

С выгодной разницей в 1, Положите его (feat. Пайлита, Янг Систер, Хайро Вера, Гарри Нач, Форест, Джулианно Соса и Франко Эль Горилла) Ремикс Бальби Эль Чамако, Эль Бая и Марчанеке сегодня занимает 8 место в списке песен, которые предпочитают слушатели.

9. Sorry BB:/

Последний сингл Тейни, Бад Банни и Джульетты Венегас уже рассматривается как новая классика. Lo Siento BB://войдите сегодня с твердым шагом в список песен, которые чаще всего слушают на этой потоковой платформе.

10.

Роль Sensual Baby Apple в эпоху стриминга

Apple Inc. — американская компания, которая производит электронное оборудование, программное обеспечение, а также предоставляет аудио и видео услуги через свои различные потоковые платформы.

Это компания, которая уже несколько лет считается одной из самых ярких и ценных в мире. По данным The Wall Street Journal, в августе 2018 года Apple стала первым способом достичь капитализации свыше 2 триллионов долларов; в этом году она превысила 3 триллиона долларов.

Среди своих программ выделяется Apple Music, которая позволяет пользователям получать доступ к музыке и подкастам.

Благодаря его сервису пользователи «la manzanita» могут получить доступ к более чем 90 миллионам песен, более чем 30 000 плейлистов и различным подкастам. Как и аналогичные, он позволяет загружать песни и слушать их в автономном режиме.

Что касается сервиса iTunes для просмотра сериалов и фильмов, пользователи могут в реальном времени узнавать содержимое и рекомендации не только самой платформы, но и из каналов или сервисов, которые она предлагает, которыми можно наслаждаться в режиме реального времени или загружать и наслаждаться без подключения к Интернету.

Среди названий, предлагаемых компанией, - Акапулько, спродюсированный мексиканским режиссером Эудженио Дербесом; «Медленные лошади», в которых появляется актер Гэри Олдман; корейские драмы, такие как Пачинко; сериалы, такие как «Шоу Снупи» и другие.

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