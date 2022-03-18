AMLO отметил экспроприацию нефти и настаивал на достижении энергетической самообеспеченности

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что к 2023 году Мексика сможет достичь самообеспеченности в производстве бензина, дизельного топлива и турбосинов благодаря началу работы на нефтеперерабатывающем заводе Dos Bocas в Табаско и восстановлению шести других нефтеперерабатывающих заводов.

Он добавил, что для обеспечения переработки на этих заводах Мексика прекратит экспорт сырой нефти с того же года, так как сочла противоречивым продавать это сырье и впоследствии импортировать топливо. Он добавил, что Petroleos Mexicanos (Pemex) удалось остановить и обратить вспять снижение добычи и в конце этого года она будет добывать 1,9 млн нефти ежедневно. '

Во время церемонии, посвященной 84-й годовщине экспроприации нефти, Лопес Обрадор обосновал энергетические реформы, поскольку они позволят правительству контролировать производство и распределение энергии, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

На нефтеперерабатывающем заводе Lázaro Cardenas в Минатитлане, Веракрус, Лопес Обрадор заверил, что в 1938 году тогдашний президент Ласаро Карденас принял решение о национализации нефти и раскритиковал консерваторов, которые в настоящее время выступают против государственной собственности на народные предприятия.

6 декабря 2019 года Андрес Мануэль Лопес Обрадор, конституционный президент Мексиканских Соединенных Штатов, на экскурсии по колодцу Кески. (Фото: президентство)

Поблагодарив присутствие Ласаро Карденаса Бателя, координатора советников президента Лопеса Обрадо, глава исполнительной власти напомнил, что экспроприация нефти позволила Мексике получить экономический суверенитет, и подчеркнул, что нефть стала двигателем экономики.

Глава исполнительной власти заверил, что неолиберальные правительства проявили пренебрежительное отношение к народным ресурсам и после чрезмерной эксплуатации нефтяных месторождений, таких как Кантарелл, отказались от Pemex, поэтому в последние 14 лет произошло снижение добычи.

В связи с этим он заверил, что с самого начала его администрации был реализован инвестиционный план по спасению Pemex и, несмотря на неожиданный кризис, вызванный эпидемией коронавируса, нефтяная компания не остановила поток ресурсов для продолжения разведки на различных мелководьях. поля и земельные колодцы. По этой причине падение добычи было обращено вспять, отметив, что в настоящее время добывается почти 1,8 миллиона баррелей в день.

Во время той же церемонии Октавио Ромеро Оропеса, директор Petroleos Mexicanos (Pemex), заверил, что нынешняя администрация Лопеса Обрадора движется к энергетической самообеспеченности, отметив, что с 2018 по 2022 год Pemex сократила импорт бензина и дизельного топлива с почти 800 000 баррелей в день до 436 000, что составляет 48% в день. Сто.

Он указал, что из тех 436 000 баррелей в день, которые импортируются, около 250 000 производится на нефтеперерабатывающем заводе Deer Park, который был полностью приобретен Pemex. Об этом нефтеперерабатывающем заводе он сообщил, что в настоящее время он работает на 89 процентах от общей мощности.

Директор Pemex подчеркнул, что при поддержке армии, военно-морского флота и номинальной гвардии в борьбе с кражей топлива за три года была достигнута экономия в размере 165 миллиардов песо, хотя по этому вопросу глава Седены ранее признал, что это преступление все еще является проблемой для страны.

Лопес Обрадор напомнил, что в его правительстве не произошло ни повышения тарифов на электроэнергию, ни значительного роста цен на бензин. В этой связи в эту пятницу Министерство финансов и государственного кредита (SHCP) сообщило, что третью неделю подряд фискальные стимулы для бензина и дизельного топлива продолжат составлять 100 процентов.

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