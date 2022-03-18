Альберто Фухимори: Кто такой Грегорио Парко, адвокат, подавший заявление хабеас корпус об освобождении бывшего президента

После решения Конституционного суда (КС), объявившего хабеас корпус основанная, которая освободила Альберто Фухимори, бывший президент покинет тюрьму Барбадильо, расположенную в округе Ате, начиная со следующего понедельника, 28 марта. Адвокат Грегорио Парко Аларкон подал эту апелляцию в 2020 году.

«У меня нет симпатии к фухиморизму, но с инженером Альберто я сочувствующий с 90 по 95 год», - сказал адвокат Икеньо каналу N, объяснив свои мотивы представления хабеас корпус, который освобождает бывшего диктатора после того, как ТК восстановил помилование, предоставленное ему Педро Пабло Кучински в 2017 году.

В другом интервью журналисту Фернандо Риско, транслируемом в Facebook, Парко заявил, что забыл об иске и что это «чисто технический и юридический вопрос». Он заявил, что не имеет никакой связи с Альберто Фухимори или Fuerza Popular, хотя в интервью на канале N он заявил, что симпатизирует бывшему главе государства с «90 до 95» и что у него была возможность навестить бывшего президента в тюрьме Барбадильо в 2013 году.

БОЕВИК НАРОДНЫХ СИЛ

Несмотря на его слова, в Регистре политических организаций (РП) жюри по национальным выборам он показывает, что имеет политическую принадлежность к партии «Народная сила», возглавляемой Кейко Фухимори, дочь бывшего диктатора.

Икэньо числится в качестве воинствующей Народной силы с 2010 года и регистрирует активную принадлежность. А между 2005 и 2017 годами он был в рядах Peru Possible. Парко не выступала в качестве представителя или члена какого-либо комитета ни в одной из партий. Газета La República сообщила, что в социальных сетях у него есть только описание того, что он «адвокат, живущий в Ике».

Парко является юристом Национального университета Сан-Луис-Гонзага-де-Ика в 1999 году и в том же году он был зачислен в качестве члена Ассоциации адвокатов Ики, с активным зачислением на сегодняшний день.

Межамериканская комиссия по правам человека приняла решение о помиловании Альберто Фухимори. | Фото: Composition (Infobae)

Именно там в апреле 2020 года Parco впервые представил хабеас корпус, который освободит Альберто Фухимори. Высокий суд отклонил его просьбу, равно как и Совместная палата по чрезвычайным ситуациям, которая поддержала это решение. После жалобы того же адвоката икенский судья направил апелляцию в Конституционный суд для принятия решения.

Это было не в первый раз. В 2013 году Парко пытался добиться, чтобы КС удовлетворил просьбу бывшего президента об освобождении, но магистраты отклонили этот хабеас корпус, заявив, что «нельзя утверждать, что осужденный будет освобожден, то есть освобожден, как если бы судебный приговор был отбыт или что приговор не был вынесен. оказались эффективными».

ОН ПОЗНАКОМИЛСЯ С АЛЬБЕРТО ФУХИМОРИ

Выступая перед каналом N, Грегорио Парко заявил, что разговаривал с бывшим президентом Альберто Фухимори в тюрьме Барбадольо, поскольку «г-н Гильермо Сапата де Лунауана, Каньете» отправил его для составления иска, который был признан неприемлемым.

Адвокат Икэньо рассказал, что заключенный инженер подружился на винодельнях и фермах в Лунауане, когда он был главой государства, и одним из них был Гильермо Сапата Касас, владелец винодельни в этом районе, хотя представленный им хабеас корпус был по его собственной инициативе.

«Я подаю иск в личном качестве. Я видел, что помилование, которое рождается как закон подписью Педро Пабло Кучински, судьи по уголовным делам, объявляет его недействительным, и это вопиющее нарушение надлежащей правовой процедуры и конституционного права», - сказал он.

«Верховный судья по уголовным делам был некомпетентен, не имел права аннулировать закон. И (с постановлением четверга, 17) тот же Конституционный суд добился международной конституционной юриспруденции, потому что помилование - это президентская власть», - сказал он.

Адвокат утверждал, что «когда кто-то хочет отменить неправомерный закон, это может быть сделано конституционным судьей с помощью процедуры неконституционности или с помощью другого закона, который отменяет это высшее решение».

Парко сказал, что единственный фухиморист, которого он знает, - конгрессмен Fuerza Popular Рауль Уаман Коронадо, который представляет Ику и является известным врачом в регионе.

В заключение адвокат заявил, что представленный им хабеас корпус «не является политическим, он был сделан на академической основе, в личном качестве, и мы добились национальной судебной практики».

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