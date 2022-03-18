Альберто Фухимори: Кейко Фухимори нарушает молчание после восстановления в помиловании отцу

Дочь Альберто Фухимори, Кейко Фухимори, выступила впервые с тех пор, как ее отец получил разрешение на помилование, предоставленное ей в 2017 году бывшим президентом Питером Паулем Кучински.

Из-за пределов своего дома в Сан-Борхе бывший кандидат в президенты заявила прессе, что в настоящее время для ее семьи главное - обеспечить здоровье патриарха семьи, который является хрупким и «довольно хрупким».

«Теперь мы с братьями знаем, где остановится мой отец. Смотрите также все подробности о продолжении мониторинга своего здоровья. Вы помните, несколько дней назад у него был криз фибрилляции предсердий в сочетании с фиброзом легких, потому что его ситуация довольно хрупкая», - сказал он.

«Теперь, когда он будет в нашей ответственности, мы позаботимся о том, чтобы его здоровье было справедливо контролировано. (...) В эти часы или дни мы должны увидеть место или место, медицинские осмотры, потому что мы знаем, что он прошел медицинский осмотр. Мы постараемся отложить его, но ненадолго. Для нас самое главное — здоровье моего отца», — добавил он.

О постановлении Конституционного суда (КС), который предоставил хабеас корпус бывшему руководителю штат благодаря голосам судей Хосе Луиса Сардона, Эрнесто Блюме и Аугусто Ферреро, лидера Fuerza Popular , заявили, что осторожно ожидают, что бюрократическая процедура будет проведена, чтобы свобода его отца была казнена в ближайшие дни.

«Как семья, мы должны ждать следующих шагов. Я выслушал адвокатов, доктора Накасаки и доктора Риера, что решение будет принято. Я представляю, что в ближайшие дни эта резолюция должна поступить в судебную систему, а затем она должна быть исполнена через INPE (Национальный пенитенциарный институт Перу) «, - сказал он.

Что касается негативных комментариев, которые она получила из-за помилования отца, Кейко Фухимори сказала, что недоброжелатели «имеют право» высказаться по этому поводу и предпочли не комментировать эту тему.

«На данный момент я не собираюсь вступать в споры. Как вы понимаете, как семья, мы благодарны Богу, в основном потому, что это решение является справедливым после нескольких лет, которых мы ждали и которых мы ждали. Прежде всего, из-за лет, которые есть мой отец, и из-за состояния его здоровья», - сказал он.

Наконец, он раскрыл подробности того, как его отец получил известие о своей свободе: «Я смог поговорить с ним. Он позвонил мне, получил с осторожностью (сбой ТК). Прежде всего, мы просили его о большом спокойствии, потому что прямо сейчас мы должны очень заботиться о его сердце», - добавил он.

Это совпадает всего часами ранее адвокатом бывшего президента Сезаром Накасаки, который прокомментировал, что Фухимори Фухимори долго молчал, когда узнал, что снова свободен.

«Я только что разговаривал с президентом Фухимори и сообщил ему мужественный и исторический приговор, который Конституционный суд вынес большинством голосов, (...) у него было глубокое молчание, и мы сильно обняли друг друга, я говорю ему, чтобы он наслаждался этим моментом счастья. Он не знал новостей, я слышал это от вас, от прессы, представьте его?» , сообщили СМИ возле тюрьмы в Барбадодильо.

«(Когда он услышал известие о своем помиловании) Президент был в восторге, давление измеряется. Он, очевидно, почувствовал большое облегчение, потому что, как мы уже говорили с президентом, было совершенно несправедливо, что он должен умереть в тюрьме. Это не вопрос безнаказанности, он уже много лет находится в тюрьме, речь идет не о том, чтобы избежать наказания, а о том, чтобы оценить, человечно ли человек умирать в тюрьме», - продолжил он.

Следует отметить, что Альберто Фухимори останется до следующей недели в тюрьме Барбадольо, расположенной в округе Ате, где он отбывал 25-летний тюремный срок.

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