Альберто Фухимори: Межамериканский суд установил крайний срок для представления замечаний по приговору в пользу бывшего президента

Межамериканский суд по правам человека уведомил Перу о том, что у него есть крайний срок для представления замечаний постановление Конституционного суда (КС) в пользу освобождения бывшего президента Альберто Фухимори.

В этом смысле перуанское государство должно, максимум, до 25 марта отчитаться о «временных мерах и немедленно проинформировать Конституционный суд».

«Это происходит в контексте дел Barrios Altos и La Cantuta после того, как семьи и представители жертв представили временные меры в связи с возможным освобождением в ближайшие дни бывшего президента, который осужден за серьезные нарушения прав человека», - говорится в остальной части сообщения читает.

Источник: Межамериканский суд.

Это означает, что МАКПЧ признает требование жертв Барриос Альтос и Ла Кантута быть рассмотренным и требует от перуанского государства выполнить сообщение о постановлении ТС, которое предоставило осужденному Фухимори Фухимори Фухимори свободу.

В этой связи бывший министр культуры Гизела Ортис пояснила, что после истечения крайнего срока Межамериканская Суд по правам человека ответит, если удовлетворит просьбу о проведении слушания для наблюдения за ратификацией помилования бывшего президента.

«После проведения слушания, которое может быть виртуальным или очным в Коста-Рике, Суду требуется время для вынесения решения. Мы знаем, что эти решения направляются не непосредственно Конституционному суду, а перуанскому государству в целом, которому они дают рекомендации о том, как оно должно действовать для обеспечения этого права. Обычно это может занять 15 дней или месяц дольше», — сказал другой представитель родственников по делу La Cantuta.

«Тем временем мы должны продолжать мобилизацию для членов Конституционного суда, которые действовали незаконно, чтобы осознать, что здесь также есть бдительный гражданин, который внимательно относится к их решениям и отвергает такие отношения, согласованные с фухиморизмом», - продолжил он.

Со своей стороны, Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) в своем заявлении в Twitter отметила, что постановление ТС препятствует выполнению обязательств Межамериканского суда по правам человека (Межамериканский суд по правам человека).

«МАКПЧ выражает глубокую обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда об освобождении Альберто Фухимори. Это влияет на право жертв на правосудие и препятствует соблюдению международных обязательств Межамериканского суда по делам Кантуты и Барриоса Альтоса», - сказал он в твите.

Он также указал, что «преступления против человечности вызывают озабоченность международного сообщества, представляя собой очень серьезное оскорбление человеческого достоинства и вопиющее отрицание основополагающих принципов, закрепленных в Американской конвенции о правах человека, поэтому они не должны остаться безнаказанными».

Следует отметить, что Фухимори Фухимори покинет тюрьму Барбадольо в ближайшие дни, чтобы быть полностью свободным благодаря восстановлению помилования, предоставленного тогдашним президентом Педро Пабло Кучински 24 декабря 2017 года по гуманитарным соображениям.

«Есть административные процедуры, которые необходимо соблюдать. По моим оценкам, во вторник или среду следующей недели он выйдет на свободу. Мы ждем соответствующего уведомления, но по административным вопросам проводится определенная координация», - заявил защита бывшего главы государства, адвоката Элио Риера.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ