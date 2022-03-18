Абреу принимает извинения и хочет провести отличную кампанию

ГЛЕНДЕЙЛ, Аризона, США (AP) Первое, что сделал Кендалл Грейвман, приехав в лагерь «Чикаго Уайт Сокс» на этой неделе, - извиниться перед Хосе Абреу.

«Я не хотел его бить. Я знаю, что Тони (La Russa) помог мне в этом», — сказал Грейвман в среду.

Это был восьмой иннинг четвертой игры дивизионной серии Американской лиги. В октябрьском матче Грейвман выступал за «Хьюстон Астрос», который опередил Уайт Сокс со счетом 7:1, и забил Абреу с полным счетом.

В конце концов Хьюстон выиграл серию.

Абреу продвинулся на первую базу, без дальнейших инцидентов, но Ла Русса, менеджер «Уайт Сокс», прибыл из пещеры и несколько минут спорил с арбитром по тарелке Виком Карапацца, убежденным, что мяч был преднамеренным, либо по решению Грейвмена, либо по приказу менеджера Хьюстона Дасти Бейкера.

Выдворения не было.

«Я извинился перед Тони, сказал ему, что не хочу. Он ответил: «Я понимаю это сейчас, но в то время я этого не знал», - сказал Грейвман, который был облегчен разговором с La Russa.

«Это был хороший способ охладить это».

Теперь обе стороны объединили усилия. Грейвмен подписал трехлетний контракт с Чикаго на 24 миллиона долларов незадолго до локаута, который начался прошлой осенью. Он отлично провел сезон в 2021 году, набрав 1,77 ERA и 10 сейвов от «Астрос» и «Сиэтл Маринерс».

Он был стартером в своих первых четырёх сезонах в составе «Окленда», прежде чем перенёс операцию Томми Джона.

Сейчас он считается облегчителем, и присоединяется к внушительному буллпену, в который входят ближе Лиам Хендрикс, Крейг Кимбрел, Хосе Келли и левши Аарон Баммер и Гаррет Крюше.

Как Абреу отреагировал на извинения Грейвмена?

«Он рассмеялся», - сказал питчер. «Он сказал: «Я знал, что ты не хочешь этого делать».

Это был не единственный удар, который Абреу нанес в прошлом сезоне. Ему пришлось иметь дело с постоянными незначительными травмами и громоздким столкновением с Райаном Дозье, из Канзас-Сити, который отстранил его от игры.

Кроме того, судья бросил биту, которая случайно попала Абреу в колено. А кубинец агрессивно бросился на тарелку в дикой подаче, что привело к травме лодыжки, которая стоила ему трех помолвок.

В кампании 2020 года Абреу получил награду «Самый ценный игрок» с провалом в 6,17. Хотя в 2021 году он не блистал так ярко, он принял участие в 152 играх, совершил 30 хоум-ранов и произвел 117 пробежек.

За пять из семи полных сезонов он достиг как минимум 30 хомеров и 100 RBI.

Он был вторым в лиге по толчкам, на четыре меньше, чем венесуэльский ловец «Лос Реалеса» Сальвадор Перес. Он возглавлял «Американу» в этой категории в предыдущие два года.