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Россия

Около 130 человек спасены живыми из разбомбленного Мариупольского театра

18 март 2022

Одесса (Украина), 18 марта По меньшей мере 130 человек были спасены живыми из бомбоубежища, построенного под драматическим театром в украинском городе Мариуполь, который два дня назад разбомбили в результате нападения, которое Киев приписывает российской армии. Уполномоченный по правам человека украинского парламента Людмила Денисова предложила в эту пятницу данные об эвакуации людей, оказавшихся в ловушке в помещениях, атакованных в среду в этом портовом городе на юге Украины, на берегу Азовского моря, сообщает агентство Интерфакс-Украина. «На данный момент мы знаем, что 130 человек были эвакуированы, но, по нашим данным, в этих подвалах, в этом бомбоубежище, находятся более 1300 человек», — сказала Денисова, которая не уточнила больше о количестве людей в ловушке и их статусе. «Мы молимся, чтобы все были живы, но пока о них нет никакой информации», — добавила украинский комиссар, которая также пояснила, что спасательные команды продолжают работать на месте. В театре, который был полностью разрушен, находится подвал, который, по данным украинских властей, регулярно служил убежищем для 1000 - 1200 человек. Местные власти сообщили о разрушении здания, но с тех пор не удалось подтвердить количество людей, которые могли находиться в нем во время бомбардировки. Выступая перед Би-би-си, украинский парламентарий Дмитрий Гурин, чьи родители оказались в ловушке этого города, заявил в четверг, что большинство беженцев в театре «выжили» и обнаружили более тысячи женщин и детей в ловушке в подвале разрушенного здания. Мариуполь, город с полумиллионным населением, находится в осаде российских войск почти три недели и практически не имеет основных запасов продовольствия, медикаментов, питьевой воды, газа или электричества. Почти 70 процентов городских домов были повреждены в результате взрывов, и некоторые из них не смогут быть восстановлены, что свидетельствует о том, что в их завалах может быть большое количество жертв, сказала Денисова в заявлениях, воспроизведенных агентством «Укринформ». «Конечно, вся инфраструктура разрушена. Нам нужно доставить гуманитарную помощь, потому что люди 17 дней находились в подвалах без еды. Хлеба не хватает. Поэтому крайне важно, чтобы была договоренность о передаче гуманитарной помощи», — отметил парламентарий. Российские власти отрицают, что их армия несет ответственность за нападение на театр.

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