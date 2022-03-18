Около 130 человек спасены живыми из разбомбленного Мариупольского театра

Одесса (Украина), 18 марта По меньшей мере 130 человек были спасены живыми из бомбоубежища, построенного под драматическим театром в украинском городе Мариуполь, который два дня назад разбомбили в результате нападения, которое Киев приписывает российской армии. Уполномоченный по правам человека украинского парламента Людмила Денисова предложила в эту пятницу данные об эвакуации людей, оказавшихся в ловушке в помещениях, атакованных в среду в этом портовом городе на юге Украины, на берегу Азовского моря, сообщает агентство Интерфакс-Украина. «На данный момент мы знаем, что 130 человек были эвакуированы, но, по нашим данным, в этих подвалах, в этом бомбоубежище, находятся более 1300 человек», — сказала Денисова, которая не уточнила больше о количестве людей в ловушке и их статусе. «Мы молимся, чтобы все были живы, но пока о них нет никакой информации», — добавила украинский комиссар, которая также пояснила, что спасательные команды продолжают работать на месте. В театре, который был полностью разрушен, находится подвал, который, по данным украинских властей, регулярно служил убежищем для 1000 - 1200 человек. Местные власти сообщили о разрушении здания, но с тех пор не удалось подтвердить количество людей, которые могли находиться в нем во время бомбардировки. Выступая перед Би-би-си, украинский парламентарий Дмитрий Гурин, чьи родители оказались в ловушке этого города, заявил в четверг, что большинство беженцев в театре «выжили» и обнаружили более тысячи женщин и детей в ловушке в подвале разрушенного здания. Мариуполь, город с полумиллионным населением, находится в осаде российских войск почти три недели и практически не имеет основных запасов продовольствия, медикаментов, питьевой воды, газа или электричества. Почти 70 процентов городских домов были повреждены в результате взрывов, и некоторые из них не смогут быть восстановлены, что свидетельствует о том, что в их завалах может быть большое количество жертв, сказала Денисова в заявлениях, воспроизведенных агентством «Укринформ». «Конечно, вся инфраструктура разрушена. Нам нужно доставить гуманитарную помощь, потому что люди 17 дней находились в подвалах без еды. Хлеба не хватает. Поэтому крайне важно, чтобы была договоренность о передаче гуманитарной помощи», — отметил парламентарий. Российские власти отрицают, что их армия несет ответственность за нападение на театр.