Торговля превращается в искусство в «Персона», чтобы представлять Уругвай в Венеции

Монтевидео, 18 марта Почитание ремесла пошива одежды до тех пор, пока оно не станет искусством, - это то, что сделал уругваец Херардо Голдвассер, который со своим проектом «Персона» представит южноамериканскую страну на 59-м издании Международной художественной выставки Венецианской биеннале. Как объяснил художник агентству EFE в пятницу после пресс-конференции в штаб-квартире президента Уругвая в Монтевидео вместе с должностными лицами из Министерства образования и культуры (MEC), отношения тела и участие пошива одежды, узоров и форм сосредоточены на его дизайне. . «Проект в основном состоит из установки из четырех работ. Две работы уже входят в репертуар моих работ за все эти годы, а две — новые и разработаны специально для павильона», — говорит Голдвассер, родившийся в Монтевидео в 1961 году. Художник, известный сочетанием портняжного дела, насилия и современного искусства в своем творчестве, рассказал о своей связи с этим ремеслом, что через его творчество позволяет нам видеть напряжение и нормативную обезличивание в линии отражения. «Моему деду не повезло провести 16 дней в (нацистском) концлагере в Бухенвальде в 1938 году. К счастью, в то время агентство по оказанию помощи, покидающее страну, уже разрешило ему оформить документы на выезд. Но в течение 16 дней он смог выжить, будучи портным и делая в то время нацистскую униформу», - сказал он. Наконец, он объяснил, что все еще помнит, когда его отец и дядя делали одежду, и подчеркнул, что с самого начала этой торговли в его проекте ему было очень интересно, что это «структура», чтобы иметь возможность что-то сказать в области искусства. Со своей стороны, министр образования и культуры Уругвая Пабло да Силвейра отметил во время пресс-конференции, что южноамериканская страна вернется на Венецианскую биеннале, и подчеркнул, что она «имеет честь» быть одной из трех в Латинской Америке, у которых есть постоянный павильон. «Мне лично нравится, что это то, что мы представляем, потому что я думаю, что в некотором роде это не только презентация отличного качества работы, но и презентация чего-то очень уругвайского», - заключил он. «Персона», работа Голдвассера, отправляется в Венецию под кураторством Пабло Урибе и Лауры Малосетти и была выбрана в рамках открытого конкурса в 2021 году Национальным управлением MEC, Национальным институтом визуальных искусств, Национальной комиссией по изобразительным искусствам и поддержке Департамента по Интернационализация уругвайской культуры. Пятьдесят девятое издание Венецианской международной художественной выставки курирует итальянка Сесилия Алемани (Милан, 1977) и называется «Молоко мечты» за книгу британской художницы Леоноры Каррингтон (1917-2011), эмигрировавшей в Мексику в 1950-х годах. ШЕФ см/см/лаа (фото) (видео)