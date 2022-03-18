Российский экипаж взлетает на МКС на фоне войны в Украине

Три российских космонавта вылетели в пятницу на ракете «Союз», направлявшейся на Международную космическую станцию (МКС), на фоне сильной напряженности между Москвой и западными странами в связи с российским вторжением в Украину.

Экипаж в составе командира Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова вылетел в 15H55 по Гринвичу с базы в Казахстане и пролетит три часа до Международной космической станции (МКС), где его встретит команда из двух россиян, четырех американцев и одного немца.

До недавнего времени космическое сотрудничество между Россией и западными странами было одной из немногих сфер, которые не сильно пострадали от санкций, введенных против Москвы после аннексии украинского Крымского полуострова в 2014 году.

Однако напряженность начала возникать, особенно после того, как президент России Владимир Путин назначил националиста Дмитрия Рогозина главой российского космического агентства «Роскосмос» в 2018 году.

Последний регулярно демонстрирует свою поддержку тому, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине.

«Наша! Впервые за многие годы это полностью российский экипаж», - приветствовал он себя в Twitter за несколько часов до запуска.

Недавно он заверил, что западные санкции, введенные против Москвы Украиной, могут привести к краху МКС.

По его словам, на функционирование российских кораблей, поставляющих МКС, повлияют санкции, которые коснутся российского сегмента станции.

В результате это может привести к «палящему» или «посадке» МКС весом 500 тонн», - предупредил он 12 марта.

Для корректировки орбиты космической конструкции используются подруливающие устройства российских кораблей, стоящих на стоянке.

Эта процедура выполняется десять раз в год, чтобы поддерживать его на нужной высоте или избегать космического мусора на пути.

Американцы сами по себе не обладают этой способностью, подтвердил в понедельник Джоэл Монтальбано, директор программы станции для НАСА.

«Космическая станция была спроектирована по принципу взаимозависимости (...) это не процесс, в котором одна группа может отделиться от другой», - добавил он.

«В настоящее время нет никаких признаков того, что наши российские партнеры хотят действовать по-другому. Поэтому мы планируем продолжать операции так же, как и сегодня», - сказал он.

- Отклоненная медаль -

У Рогозина также была виртуальная винтовка с миллиардером Илоном Маском, основателем космической компании SpaceX, который бросил вызов Владимиру Путину в понедельник, предложив ему «драку человека к человеку» с Украиной в качестве азартной игры в Twitter.

«Илон, выйди из ванной, чтобы мы могли немного поговорить», - написал Рогозин в твиттере, имея в виду сообщение американского магната, в котором он сказал, что пишет не менее 50% своих твитов на своем «фарфоровом троне».

На борту МКС российские космонавты и американские астронавты избегали разговоров о конфликте, который уже унес тысячи жизней и вызвал один из крупнейших кризисов беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Астронавт Марк Ванде Хей стал предметом российской наживки: Роскосмос опубликовал видео, в котором говорится, что американец может остаться на МКС вместо того, чтобы вернуться на Землю на борту ракеты «Союз» 30 марта.

Скотт Келли, астронавт НАСА, чей рекорд по дням подряд в космосе был побит на этой неделе Марком Ванде Хей, ответил на шутку, отвергнув медаль, присужденную ему российским правительством.

Последнее столкновение в области космического сотрудничества Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило в четверг, что приостанавливает российско-европейскую миссию ExoMars и ищет альтернативы запуску четырех других миссий из-за наступления на Украине.

Дмитрий Рогозин назвал этот факт «горьким» и заверил, что Россия сможет выполнить эту миссию в одиночку через «несколько лет».

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