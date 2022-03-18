82-70. Exum прерывает воскрешение Красной Звезды

Барселона, 18 марта Барса, получив 23 пункта дохода в начале третьей четверти, совершила безрассудство, убив сербскую Красную Звезду, которая подтянула матч на финальном этапе (78-70, мин.37), но Данте Эксум, набравший 11 из своих 13 очков в четвертой четверти, опрокинул баланс в эту пятницу в Палау Блауграна (82 - 70). Тринадцать очков в обязательном порядке Николы Миротича (лучший бомбардир с 19 голами) поставили «Барсу» впереди в конце первой четверти (22-15), а связь между Рокасом Джокубайтисом и Брэндоном Дэвисом (10 голов каждый во втором периоде) выстрелила в барсу (42-21, мин.16), доход достиг 23 очков (57-34, мин.34, мин. 1.6) .24). Однако «Красная звезда» никогда не сдавалась и, объединив возобновленную оборонительную агрессивность и успех Огнена Добрича (17 очков), он вернулся в матч (67-59, мин.33), но «Барса» скрежетал зубы на финальном этапе, чтобы добиться третьей подряд победы среди всех соревнований. В дополнение к уже известным потерям в команде защитника «Барсы» Кори Хиггинса и центрового Пьера Ориолы из-за травмы, в последнюю минуту присоединилось отсутствие центрового Сертака Санли из-за боли в пояснице. Его место в вызове занял нигерийский «5» Джеймс Ннаджи, 17 лет. Хотя «Красная звезда» начиналась с очень высокого квинтета, с четырьмя игроками выше двух метров, «Барса» резко увеличила свою скорость, чтобы легко забивать пробития (8-5, мин.3). Сербская команда ответила гораздо более агрессивной защитой на корзине, вынудив четыре поражения и забив в переходный период (8-11, мин.5), но связь между Ником Калатесом и непогрешимым Николой Миротичем, который набрал 13 очков в первой четверти, не пропустив ни одного выстрела, поставила «Барсу» впереди (22-15, мин.10). Каталонская команда во главе с Серхи Мартинесом, который вычеркнул гость Николы Калинича, иссушила балканскую атаку (4 поражения подряд, 3 перехвата Мартинеса), и это был наступательный шторм (42-21, мин.16). Партнерство между электрическим Рокасом Джокубайтисом (10 очков и 5 передач за этот период) и физическое развертывание Брэндона Дэвиса (10 очков во второй четверти) заставили зрителей Палау Блауграна вибрировать, особенно в двух «аллеях», кульминацией которых стал американец на перевале литовца. Ясикевичюс, который во второй четверти отдыхал Миротичу, Калатесу и Нико Лапровиттоле, ушел в антракт, несколько раздраженный симптомами расслабления в их рядах (47-32). Возвращение на трассу стартеров выпрямило ситуацию (57-34, мин.24) с выдающейся ролью Роландса Смитса (8 очков в третьей четверти), но новое оборонительное падение вызвало вызов в ряды Ясикевичуса (59-44, мин.26), который смягчил падение, несмотря на неудачу Барселоны в внешний выстрел (65-51, мин. 30). Корзина Нейта Уолтерса вызвала тревогу в начале четвертой четверти (67-59, мин 33), пробудив самую громкую версию Palau Blaugrana, ту с плотным финалом, которая доставила ей столько радостей, которые подарили ей этот курс. Красная Звезда не дала выкрутить руку (78-70, мин.37), но прорыв Данте Эксума, который взял на себя ответственность в атаке, будучи неудержимым в пробитиях, неровный баланс вместе с оборонительным улучшением «Барсы» (82-70). - Технический лист 82 - Барса (22+25+18+17): Калатес (6), Лапровиттола (3), Эксум (13), Миротич (19), Смитс (8) -первоначальная команда-, Серджи Мартинес (-), Абринес (2), Курич (3), Дэвис (12), Джокубайтис (10), Ннаджи (2) и Хайэй Эс-Дэвис (4). 70 — Красная Звезда (15+17+19+19): Уолтерс (4), Калинич (5), Добрич (17), Давидовац (2), Митрович (9) -стартовая команда-, Иванович (13), Лазаревич (4), Лазич (-), Маркович (7), Уайт (4) и Кузмич (5). Судьи: Олег Латисевс (LET), Джозеф Биссанг (FRA) и Томаш Травицки (Польша). Инциденты: Матч тридцатого тура Евролиги проходил на Палау Блауграна в Барселоне перед 5728 зрителями. ШЕФ 1012041 ксф/изм