72-летний мексиканский серийный фемицид приговорен к пожизненному заключению

Мехико, 18 марта Андрес «Н», мексиканский серийный феминицид, был приговорен в пятницу к пожизненному заключению за убийство женщины после того, как в четверг стало известно, что он был осужден. «Генеральная прокуратура штата Мехико (FGJEM) получила пожизненный срок для Андреса Филомено Мендосы Селиса за убийство женщины, произошедшее в муниципалитете Атисапан в мае 2021 года», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры штата Мехико. В дополнение к пожизненному заключению Андрес «Н» должен выплатить 448 100 песо (около 22 006 долларов) в качестве штрафа и 1,34 миллиона песо (65 807 долларов) в качестве компенсации за ущерб. Слушания проходили в уголовных судах муниципалитета Тенанго-дель-Валье. Убийство Рейны «Н», за которое он был осужден, произошло в мае 2021 года. «Этот человек был признан виновным в этом преступлении, совершенном 14 мая 2021 года, по жалобе 34-летней женщины, которая была убита и расчленена в здании на улице Маргаритас, в районе Ломас-де-Сан-Мигель в Атизапане, в котором проживал осужденный», - пояснил Прокуратура. Мужчина был арестован в июне прошлого года в муниципалитете Атисапан в центральном штате Мексика. Дело шокировало страну, потому что предполагаемый убийца признался бы, что совершил более 30 преступлений за последние 2 десятилетия, сообщают местные СМИ. Власти обнаружили более 4300 скелетных останков из 19 различных тел, шесть из которых были идентифицированы. «В результате расследований, проведенных до сих пор, удалось установить, что эта тема может быть связана с убийством других людей», — заявили в июне в Государственной прокуратуре. По данным Структуры «ООН-женщины», скандал разразился, когда Мексика столкнулась с кризисом сексистского насилия, когда ежедневно гибнет более 10 женщин. Мексиканское правительство зарегистрировало 1004 жертвы фемицида в 2021 году, а также криминализовано убийство, мотивированное гендерным насилием, что на 2,66% больше, чем в 2020 году. ШЕФ ай/jmrg/jrh (фото)