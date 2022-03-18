1-1. Хетафе переживает осаду Атлетика в неполноценности

Рамон Ороса Бильбао (Испания), 18 марта Атлетик Клуб и Хетафе сыграли вничью за гол в Сан-Мамесе в матче с голами Энеса Юнала и Юрия Берчиче в первом тайме, в котором хозяева поля не смогли воспользоваться числом неполноценности гостей из-за исключения Хорхе Куэнки в последней четверти игры. Это было столкновение явного доминирования Бильбао, хотя, скорее, против одиннадцати, чем против десяти, в котором Дэвиду Сории удалось выиграть удары Иньяки Уильямса, отвергнутые против ворот, и Даниэля Вивиана. С этим результатом «Атлетик» видит, насколько все труднее становится европейская квалификация, к которой он стремится и которая предварительно составляет шесть очков, и Хетафе набирает кислород в своей борьбе за то, чтобы занять место в середине с понижением, из которого они мгновенно сбегают до пяти очков. Как и в прошлом сезоне, Хетафе вышел вперед до того, как зрители сели на свои места. Хотя на этот раз чуть больше двух минут, которые Энес Юнал потребовал, чтобы открыть счет, не были похожи на те 19 секунд, за которые Марк Кукурелла сделал это тогда. Турецкий таран завершил, опередив домашнюю оборону, подав справа от Джене во второй игре после первого поворота матча. Хотя заголовок ниже не очень плотно прилегал к клюшке, он оказался очень сильным и очень сложным для Унаи Симона. Оттуда столкновение пошло странным путем, так как Атлетик доминировал в нем четко и изредка, несмотря на многочисленные ошибки в пасах в ситуациях без особых осложнений, особенно со стороны де Маркоса, Йерея и Весги. В первых прибытиях, два от Уильямса, еще два из Весги и один из Беренгера, «Атлетику» не хватало преимущества, и только после экватора первого тайма были ясны возможности. Достаточно интересно после того, как Хетафе ответил перекрестным выстрелом из Юнала. Первым большим красно-белым поводом стал заголовок Вивиан в стандартном спектакле, хорошо ответивший бало-палос Сории. Во втором — жеребьевка. Гол Юрия в своем стиле, поездка слева, опора на партнера по команде, на этот раз Уильямса, и мощный финальный удар в сетку. Еще один удар Уильямса, отклоненный Сорией в угол, и перекрестный удар из зоны Вивиан могли быть 2:1. Ему также угрожали еще две акции со стороны Уильямса. Оба, однако, находятся в офсайде. Как и предыдущий, все еще со счетом 0:0, в котором Оскар поставил Саймона на тест. Заголовок, который не очень хорошо зацепил Уильямс, открыл второй тайм, в котором VAR занял центральное место. Это отменило офсайд со счетом 1:2, который Аленья забил по мячу от Дамиана в невежественной местной защите. Позже из комнаты VOR Гила Мансано попросили пересмотреть пенальти, на который он указал от Оливеры до Сансета, который в итоге был сфолил на краю штрафной площади. Но с высылкой в Куэнку вместо желтой из-за въезда до действия Оливеры, которая в конце концов не считалась наказуемой. Куэнка остановился в фоле Сансет, будучи последним защитником. Из-за неполноценности Хетафе осада Бильбао усилилась, что иногда почти не переводилось. Единственный ясный, еще один заголовок от Вивиан, хорошо отбитый Сорией. - Технический лист: 1 - Атлетик: Уния Симон; Де Маркос (Петксарроман, м.89), Вивиан, Йери, Юри; Беренгер, Виктор (Нико Уильямс, m.72), Весга, Муньяни (Серрано, m.89); Сансет (Рауль Гарсия, 78) и Иньяки Уильямс (Виллалибр, m.78). 1 - Хетафе: Сория; Дамиан, Джене, Митрович, Куэнка, Оливера; Аленья (Хуан Иглесиас, m.87), Гонсало Вильяр, Оскар (Окей, 78); Сандро (Борха Майораль, m.73) и Энес Юнал (Мата, m.87). Голы: 0:1, м.3: Энес Юнал. 1-1, м.29: Юрий. Рефери: Хесус Хиль Манзано. Он исключил Куэнку, на 65-й минуте, за свержение Сансета, будучи последним защитником; и Янкто, за протест со скамейки запасных, на 90-м. Кроме того, он показал желтую карточку местным жителям Весга (m. 79), Петксароману (m.93) и Yeray (m.96), а также посетителям Митровичу (m.25), Юналу (m.32), Djené (m.86), Mata (m.93) и Damian (m.97). Инциденты: матч 29-го тура Ла Лиги Сантандер сыграл в Сан-Мамесе на глазах у 37 367 зрителей. ШЕФ гол/изм (фото)