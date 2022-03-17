С Мюриэль в качестве стартера «Аталанта» победила Байер Леверкузен и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Bayer Leverkusen v Atalanta - BayArena, Leverkusen, Germany - March 17, 2022 Bayer Leverkusen's Jonathan Tah in action with Atalanta's Luis Muriel REUTERS/Thilo Schmuelgen

Аталанта снова улыбается на континентальном турнире. Команда, в которой играет Луис Фернандо Мюриэль, вышла в четвертьфинал Лиги Европы после тесного боя с Байером Леверкузеном, в котором колумбиец был одним из главных героев.

В первом матче на стадионе Gewiss итальянский клуб обыграл немца со счетом 3:2, забив два гола от уроженца Санто-Томаса (Атлантико). А 17 марта на «БайАрене» он снова выиграл на табло, только из-за малейшей разницы: забил ивуарец Жереми Бога, прибывший в Бергамо на зимний трансферный рынок; Мюриэль играл до 78-й минуты, когда его заменил Маттео Пессина.

Для команды Бергамо выход в 16-й раунд Лиги Европы похож на бальзам, учитывая, что эта кампания была отменена на групповом этапе Лиги чемпионов и в шестом раунде Серии А, поэтому у них заканчиваются квоты на континентальные турниры следующего сезона.

Стоит помнить, что «Аталанта», как и остальные отборочные, встретится со своими соперниками в пятницу, 18 марта, когда состоится жеребьевка УЕФА. Другие команды на этом этапе турнира: Лейпциг, Барселона, Рейнджерс и Брага. И мы ждем, что произойдет между Порту и Лионом; Айнтрахт Франкфурт и Бетис, Вест Хэм и Севилья (обязательства, которые оспариваются сегодня днем).

Одним из самых тяжелых ударов для «Аталанты» в 2022 году стала травма Дувана Сапаты, за которую он мог сыграть только одно обязательство, особенно учитывая, что в первой половине кампании он был фигурой неразурри: он забил двенадцать голов (девять из них за Серию А и три за Лигу чемпионов) и семь помогает. К счастью болельщиков, вскоре он сможет вернуться на корт.

Хотя 9 марта тренер колумбийца Джан Пьеро Гасперини заявил, что не считает, что «у него есть большие шансы восстановиться в хорошее время», СМИ FantaCalcio сообщило, что в середине апреля в обязательствах против Эллады Вероны или Венеции он может быть принят во внимание в команда.

Эль Торо получил травму 21 декабря, в тот же день он был включен в список 100 лучших футболистов мира, составленный The Guardian. Во время матча с Генуей он ушел в отставку после залпа, в явном выборе гола, который скомпрометировал его правый аддуктор, и, хотя тренерский штаб установил время восстановления в десять дней, это заняло больше времени, чем предполагалось.

Он вернулся на корты 6 февраля в матче против Кальяри за Серию А в качестве замены Луиса Фернандо Мюриэля, и, однако, ему потребовалось больше времени, чтобы войти (на 58-й минуте), чем уйти (72-я минута). Спустя несколько дней, после медицинского обследования в Финляндии, был известен диагноз: поражение аддуктора с поражением сухожилия.

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