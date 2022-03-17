С отличным голом Педри Барселона обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1 и вышла в четверти Лиги Европы

Soccer Football - Europa League - Round of 16 Second Leg - Galatasaray v FC Barcelona - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - March 17, 2022 FC Barcelona's Pedri scores their first goal past Galatasaray's Inaki Pena REUTERS/Murad Sezer

Итоги триумфа Барсы

Барселона обыграла «Галатасарай» со счетом 2:1 в Стамбуле и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Команда под руководством Хави изменила результат, сначала с высоким счетом Педри, а затем через Пьера Обамеянга, а Маркао открыл счет для турецкой команды. В этом соревновании команда culé имеет стимул в сезоне перед лицом досрочного выбывания в групповой зоне Лиги чемпионов.

В матче на стадионе «Неф» местная команда взяла верх и начала побеждать на 27-й минуте после выполнения углового удара Александру Чикальдау и Маркао возглавил в одиночку и вывел свою команду вперед.

Но через девять минут испанская команда достигла равенства после комбинации, которая закончилась с Педри в области, и после двух амаг сломала талию и распространилась на двух соперников, определившихся с крестоносцем и достигла 1-1. Это был отличный гол 19-летнего игрока, который из Лас-Пальмаса приехал в Барселону в сезоне 2020/2021 годов. Каталонский клуб возлагает большие надежды на то, что он станет гонщиком команды, учитывая, что у него есть гамбета и точность в правой ноге. В этом году колесо провело 17 матчей и три гола. В этот четверг он дал еще один образец своего таланта со своим обращением.

С равенством они отправились отдыхать, хотя на заре дополнения Barça изменила результат. Именно на 3 минуте Серхио Бускетс пробил со средней дистанции, ответил вратарь Иньяки Пенья, который также смог противостоять попытке Педри, но отскок захватил Пьер Обамеянг, забивший второй гол за команду «Барсы», которая в этот четверг носила альтернативный серый наряд.

Позже у «Барселоны» были другие шансы, но они не смогли увеличить разницу, несмотря на некоторые четкие, такие как определение Memphis Depay, которое прошло очень близко к клюшке. В этом поиске он оставил несколько мест для Галатасарая, у которого не было глубины, чтобы поместить результат в таблицы

Триумф был для «Барселоны», которая провела хороший матч, в котором у него было 68 процентов владения. Когда ему пришлось пойти искать результат, он нашел пути, но и когда он пожертвовал собой, он сделал свое дело и принял три увещевания. Однако для достижения победы ключевое значение имело частичное равенство, достигнутое Педри, поскольку это было важной инъекцией ума в всегда сложном месте, таком как Галатасарай. Испанская команда знала, как использовать свои шансы на победу в Стамбуле. Следует помнить, что в первом матче они сыграли вничью 0:0 на Камп Ноу.

В своем первом сезоне без Лионеля Месси Барселона все еще участвует в соревнованиях и будет стремиться выйти в финал, который будет сыгран в своей стране, поскольку решающий матч запланирован на субботу 18 мая на стадионе имени Рамона Санчеса-Писхуана в Севилье.

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